消委會丨一文睇清安全套實際厚度　「001/超激薄」究竟有幾薄？

男男女女也「要有一套」，市面上安全套款式花多眼亂，不少會標示「0.01」、「0.02」等作賣點，消費者很容易會聯想到數字與厚薄相關。消委會出版的新一期《選擇》月刊，測試9個牌子、共30款安全套，發現不少安全套包裝上列出的數字與實際厚度無關，其中標明「體驗最薄001」句子的一款，實際厚度卻是0.05毫米，即看下圖了解各款安全套的實際厚度！

消委會測試了9個牌子，共30款安全套。（張浩維攝）

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↓↓↓安全套包裝顯示描述與實際厚度比較↓↓↓

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今日（15日）出版的新一期《選擇》月刊中，消委會測試了共30款屬不同牌子的安全套，了解其是否有穿漏及肉眼可見的缺陷、爆破容量和爆破壓力，以及厚度等。30款安全套中，22款的原料為橡膠（Latex）、6款為合成物料聚氨酯（PU）、2款為合成物料聚異戊二烯（PI）。

消委會指，部分安全套的包裝上標明如「超薄」、「超激薄」、「0.01」、「0.02」及「薄至幾近肥皂泡的薄度」等字眼，容易令人聯想到安全度的厚薄程度，然而實際測試結果卻發現，包裝上標示的數字與產品厚度沒有任何關係。

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測試結果顯示，5款包裝上標示了「001」或「0.01」的樣本，實際平均厚度為0.019至0.055毫米，即有機會比消費者想像的0.01毫米有5倍出入。其中標明「體驗最薄001」句子的「Aoni平紋有精囊天然膠乳橡膠避孕套」，實際平均厚度為0.054毫米，代理商回覆消委會時表示，從來未聲稱「001」與產品厚度有任何關係。

消委會指，雖然大部分樣本都有清楚明確地標示安全套的闊度，但對於厚度標示卻較為含糊，而且各生產商對厚度的定義亦各有不同，消費者難以根據這類廣告宣傳字眼判斷產品的實際厚薄。因此消委會建議，消費者不要純被包裝上的宣傳吸引，可從信譽良好的商店購買小量試用，選擇最適合自己使用的型號。

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