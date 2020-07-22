有用安全套妻子仍懷孕　屋企隻貓做咗呢件事　奴才發現真相勁崩潰

明明有用安全套，為什麼妻子仍會懷孕呢？外國一名男網民在Reddit討論區分享自己的故事，指他和妻子因為疫情關係，決定推遲第二個孩子的生育大計，不過近日妻子驗出懷孕了，樓主感到很奇怪，因為自己一直有戴安全套，思前想後他終於發現一個驚人細節，原來是邪惡的主子「出抓」，間接破壞了他們的避孕計劃。

因為疫情關係，樓主夫妻決定推遲生育第二個孩子，因此有使用避孕套。想不到妻子卻仍會懷孕。（資料圖片）

該名外國男子在討論區Reddit上發文，題為「今天我他X的搞砸了因為我讓貓令我的妻子懷孕」，他指去年他們夫婦有了第一個孩子，但懷孕的過程不是太順利，妻子臥床了數周，幸好最後大兒子健康出生，現在也十分強壯。

由於第一次懷孕的困難和對疫情的擔憂，他們決定推遲至少兩年才生第二個孩子，他們也為此避孕，他在進行性行為時都有戴安全套，不過沒想到安全套竟放在一個不安全的地方。

男網民形容他的貓是「邪惡的天才」，無論抽屜、櫥櫃和門，牠都可以打開並進去，「真是太糟糕了，在收養牠之後的數周，我一直以為房子有偷東西的人，因為每天早晨我醒來，發現廚房每道櫥櫃的門都是打開的！」

他指，他習慣將安全套跟棉花棒一起放在浴室的抽屜內，有次他發現棉花棒被「分屍」了，包裝紙都散落到抽屜周圍，但男網民沒有為意，只是清理了被撕爛的棉花棒，並將散落在各處的避孕套放回盒子裏就算了，那天晚上，隨手抓起其中一個避孕套就用，「什麼也沒想起」。

男網民形容他的貓是「邪惡的天才」，無論抽屜、櫥櫃和門，牠都可以打開並進去，安全套就是被牠撕破的。（Reddit圖片）

直到3周後，妻子驗出懷孕了，他們大感困惑，直到他想起家中的貓曾進入浴室那擺放安全套的抽屜。他立即檢查每個安全套，結果真的發現其中幾個有明顯的抓痕、牙齒咬的痕迹，甚至有安全套穿了。雖然是意料之外，但樓主也稱「迫不及待有一天要向我的新兒子或女兒解釋，他們的存在歸功於那隻家貓！」。

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