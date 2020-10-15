台女組隊登山　竟遭惡劣隊友半途「賣甩」　無帳棚暖爐險命喪山上

登山除了可以運動增強心肺耐力，也可以吸收芬多精使身心靈愉悅，改善呼吸系統等等的好處，但大自然的瞬息萬變，具一定風險，許多人會選擇結伴而行或尋找經驗豐富的團隊，且慎選隊友才能確保旅程平安。一名女子就在網路上公開她快樂登山，結局卻是遭隊友丟下的惡劣遭遇，引發網友熱烈回應。

一名女子在臉書社團《登山借問站》上發文，以自身慘痛經驗勸戒喜愛登山的朋友們參加自主隊時要注意自我保護，同時也自我檢討並勸誡網友別太相信任何人……

如非遇上好心人差點命喪山上 點圖看看該女生自述的遇險經過及同伴的惡劣行為：

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文章公布後，引起網友熱烈回應，「太誇張了！還好妳們平安下來了」、「幸好走的是熱門嘉明湖，及時遇上山友協助，若是冷門路線恐怕就沒有那麼好的運氣」、「商業團比較有保障」、「登山還是要找合得來又有默契的」、「平安就好！感謝經驗分享！」、「晚上沒帳篷真的很要命」。

但同時有網友表示，「入山證只包含申請人及名冊，沒有領隊」、「安全是自己的責任」、「經驗告訴妳，不要為了湊人數隨意組團上山」、「登山本是風險，靠別人不牢靠，靠自己才能掌握風險」。

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