台美女丁字褲行山大曬屁股蛋　擺pose露翹臀遭網民恥笑：蠟筆小新

行山裝扮大多都是長袖長褲，以防在途中不慎受傷。不過就有熱愛戶外活動的台灣美女挑戰攻頂雪山，只穿著比堅尼、丁字褲和「雪山主峰」的石碑合照，火辣露出渾圓飽滿臀型，讓人眼睛大吃冰淇淋。

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這名美女叫作子淇，平常就喜歡健身，室內活動做一陣子後，就轉而發展野外活動，曾經挑戰險峻的奇萊山，而她的第一座百岳攻頂紀錄則是雪山，她秀出攻頂照，卻脫到只剩下比堅尼，下半身則是能露出完整臀部的丁字褲，背對著鏡頭回眸，身材曲線相當火辣。

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子淇透露，平常工作繁忙壓力又大，在朋友介紹下，才會透過行山紓解壓力，雖然全身很痠痛，但心靈卻非常平靜充實。但她也坦言，曾遇過不少靈異經驗，某次她獨自行山，背後卻傳來腳步聲及登山杖的撞地聲，一回頭卻沒有任何人，之後就聽到耳邊傳來「你看起來好累，要不要休息一下？」讓她嚇得趕緊往前走，一步也不敢停留。

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