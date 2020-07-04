行阿里山都有禁忌？23歲男誤闖禁區人間蒸發　竟揭百人大屠殺慘劇

台灣於1998年發生一宗外國少年爬阿里山，卻從此失蹤的詭異案例。當年23歲的魯本和5名台灣年輕人登山，卻在中途突然轉向，獨自前往另一條陰森路線，途中經過「千人洞」，是曾被血腥滅村的地點，之後當地人在樹上找到一條疑似是他的牛仔褲，一拉下來竟掉出滿滿骨骸，令人毛骨悚然。

23歲的魯本誤闖禁區人間蒸發，結局令人毛骨悚然（點圖瀏覽）↓↓↓

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探險作家劉川裕在《新聞挖挖哇》分享靈異事件，1998年一名23歲的紐西蘭少年魯本來到台灣爬阿里山，先搭了小火車到眠月站後，和另外5名年輕人一起前往「溪阿縱走」路線要到溪頭，卻在中途的交叉口表示要獨自行動，說著就轉往另一條通往豐山村的路線。

通往豐山的路上，會經過一處秘境叫做「千人洞」，當地人都知道這條路相當恐怖，千人洞在日據時期曾有一群抗日志士在此定居，共有18戶人家，附近則有鄒族原住民，但某天因為他們疏於防守，原住民趁著深夜進村，以「獵人頭」方式血腥屠殺近百人，宣告滅村，唯一的倖存者因為當晚在外過夜，才逃過一劫，此後這地方就常發生意外。

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魯本就在這段路途中失蹤，爸爸也立刻到台灣救兒子，找了一個熟知地形的山莊老闆上山協尋，沒想到就在千人洞附近的樹上掛著一條牛仔褲和畫有紐西蘭國旗的背包，認為應該就是魯本的物品，當山莊老闆爬上樹要扯下牛仔褲時，瞬間掉出一堆骨骸，而老闆也頓時頭一暈，之後就在山中迷路，老闆察覺不對，趕緊下跪拜拜，才終於找到出路。

就在大家認為這些白骨應該就是魯本時，DNA結果出爐卻不是魯本，離奇發展讓人毛骨悚然，而過了22年，至今魯本還是找不到人，成了一起懸案。

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