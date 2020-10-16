擔心遭解僱　意國女子連續9個月咖啡落藥陷害同事

意大利53歲女子塞拉托（Mariangela Cerrato）在2017年聽聞公司計畫裁員，竟然「先下手為強」，連續9個月在女同事的咖啡內落藥，企圖令對方於上班期間精神不振犯錯被裁。案件近日開庭審理，塞拉托被判入獄4年。

塞拉托原任職皮埃蒙特區（Piedmont）一間保險公司，當日她聽到公司打算裁員的傳聞，竟萌生陷害一名同職系的女同事，每天在對方的咖啡內偷偷加入「苯二氮卓類」（Benzodiazepines，BZD，常用的鎮定安眠藥）粉末，企圖令其工作期間精神不振，昏昏欲睡。

該名女同事後來逐漸察覺身體產生異樣，某日下班駕車回家途中還睡著了，以致撞到路邊的樹木。經檢查後，醫生指她身體狀況正常，而車禍後的休息期間內她也沒有感到任何不適，遂對上班時所飲用的咖啡起疑。她的代表律師布爾迪斯（Cristiano Burdese）說：「BZD會引發疲勞、頭痛、頭暈及肌肉痠痛等症狀，當事人喝過咖啡後，工作效率變差了」。

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塞拉托見到女事主回到辦公室，再次重施故技，不時勸說「來嘛！我買一杯咖啡給妳吧，這對妳來說有甚麼壞處？」。女事主未有拒絕，同時收集咖啡樣本拿去化驗，檢測結果顯示內裡含有超高劑量的BZD；至於警方派人秘密跟蹤塞拉托，成功拍下其落藥過程。

保險公司經理在庭上供稱，其實當日根本沒有打算裁員，甚至還因人手不足而苦惱，計劃招聘更多員工。塞拉托則由始至終否認犯案，並打算提出上訴。