水杯落春藥｜深圳落藥男被刑拘後檢方「存疑不捕」　引網民質疑

深圳一名女子小雯（化名）與熟識的男性友人趙某外出用餐時，遭對方在水中落春藥。幸虧店員及時發現後以斟水為由將有春藥的水杯帶走，換成另一個水杯，並向小雯告知事情經過。此事被網上曝光後，引起極大關注，小雯也將聊天記錄中趙某承認犯行的截圖、涉事的水杯等證據公開。 7月15日晚，深圳市公安局福田分局通報稱，涉嫌落春藥的男子已經被刑拘。不過，兩周後的7月30日下午，深圳市福田區人民檢察院表示，對此事做出了「存疑不捕」決定，一時間令不少網民備感疑惑。

犯案男子自稱出於「獵奇的心理」落藥，「願做出任何賠償」：

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據早前報道，7月15日晚，深圳市福田公安分局通報稱，福田派出所早前接事主朱某（即小雯）報警稱：4日晚，其在一自助餐廳與一男子就餐時，被餐廳員工告知飲品內被該男子倒入白色粉末，情況可疑。警方於7月14日17時許，將嫌疑男子趙某抓獲並帶回調查。

經查，嫌疑人趙某（男，23歲）與事主朱某（女，22歲）通過社交活動認識，後雙方多通過網路工具交流，偶爾見面。7月4日，趙某邀請朱某在深聚餐。期間，趙某趁朱某離開餐桌時，向其飲用的水杯內投放白色粉末（據趙某稱其在國外留學時購買），試圖讓朱某飲用，尋求刺激。此舉被餐廳員工發現後及時將水杯換走，並告知了朱某。後朱某向警方報案。7月15日，福田警方依法對涉嫌強姦的男子趙某刑拘。

警方還稱，對該案中挺身而出、密切協作，及時制止違法犯罪行為的餐廳員工表示讚賞，感謝他們為維護良好社會治安秩序作出努力。

不過，小雯29日接到福田區檢察院的電話，檢方告知案件目前由福田區檢察院作出「存疑不捕」決定，接下來將由公安機關進行偵補。對此，小雯在微博表示，「我會繼續堅持下去，也相信正義不會因辯解而偏頗。」

存疑不捕決定是檢方認為案件事實不清、證據不足，包括無證據證明犯罪事實由疑犯實施，或證據由違法方式得到。由於這類案件存在一定疑點，還要繼續偵查，暫時不能批准逮捕。

對於深圳福田區檢方的「存疑不捕」決定，不少網民表示難以理解：

「不是都被視頻拍下來了嗎？？？」 「那杯水不是證據？對方都坦白了下藥還存疑呢？」 「意思是強姦完再報警才算唄？」 「男的自己不都承認了嗎？？？？我穿越了？？？」 「法官意思藥被店員拿走沒造成事實傷害，要是藥被吃了才好逮捕他呢？」

（綜合報道）