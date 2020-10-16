元元超短裙錄影遭欺凌？被拉雙腿尾龍骨重摔落地　網民痛批冇人性

撰文：聯合新聞網
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擁有好身材的台灣女星元元，日前在節目《小明星大跟班》上慘遭李妍憬從椅子上拖下來，當場尾龍骨重摔在地，更差點就走光，網友看了紛紛痛批李妍憬「太過分了」。
網民：太誇張了吧… 元元尾龍骨直接重摔落地！（點圖逐格睇↓↓↓）
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網友看到這個片段，紛紛留言痛批李妍憬「太誇張了吧！哪有這樣子把人從椅子上拖下來的！」、「李妍瑾這是在霸凌新人嗎？這樣直接摔下去元元受傷怎麼辦」、「分明是故意把元元拉下來的 要說是做效果也太過頭了」
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不過也有網友幫忙緩頰「感覺他不是故意的…我覺得他在節目上的形象就是要敢，但有時候會沒有注意分寸容易過頭一點」、「李妍瑾不是故意的，就是粗線條」。
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