元元超短裙錄影遭欺凌？被拉雙腿尾龍骨重摔落地　網民痛批冇人性

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

擁有好身材的台灣女星元元，日前在節目《小明星大跟班》上慘遭李妍憬從椅子上拖下來，當場尾龍骨重摔在地，更差點就走光，網友看了紛紛痛批李妍憬「太過分了」。

網民：太誇張了吧…　元元尾龍骨直接重摔落地！（點圖逐格睇↓↓↓）

+4
+4
+4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友看到這個片段，紛紛留言痛批李妍憬「太誇張了吧！哪有這樣子把人從椅子上拖下來的！」、「李妍瑾這是在霸凌新人嗎？這樣直接摔下去元元受傷怎麼辦」、「分明是故意把元元拉下來的 要說是做效果也太過頭了」

相關圖輯：【多圖】台灣寫真女神元元出浴片曝光　被荳荳突擊家居揭裸睡秘密（點圖放大↓↓↓）

+12
+12
+12

不過也有網友幫忙緩頰「感覺他不是故意的…我覺得他在節目上的形象就是要敢，但有時候會沒有注意分寸容易過頭一點」、「李妍瑾不是故意的，就是粗線條」。

相關圖輯：呆萌女神機心極重？被好姊妹們連環爆料　元元IG苦呻反被網民追擊（點圖放大↓↓↓）

+11
+11
+11

↓↓↓點圖看更多元元IG美照↓↓↓

+15
+15
+15
呆萌女神機心極重？被好姊妹們連環爆料　元元IG苦呻反被網民追擊
多圖｜台灣網紅元元同林莎去海灘嬉水　網民問：這畫面是天堂嗎？
留家抗疫｜李元元不停口食出大肚腩　李嘉欣兒子巨型客廳跳繩
【多圖】綜藝女神元元健身操出馬甲線　自爆體脂率得19%
【小明星大跟班】元元連身水着冇得輸　「泳裝戰袍大賞」輕鬆奪冠
【多圖】元元遊船河大解放令人羡慕　網友：完全零缺點!

延伸閱讀：

我們一家人+／來台不忘故鄉緬甸 新住民讓兒循傳統出家

女星揭劉詩詩真實性格 喊閨蜜「坐大腿」網跪了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。