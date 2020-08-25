留家抗疫｜李元元不停口食出大肚腩　李嘉欣兒子巨型客廳跳繩

撰文：余嘉文
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受到新型冠狀病毒疫情影響，小朋友持續留在家中，即使開學依然無法回到校園。不少星二代出盡法寶在家解悶，今次整合星二代包括李璨琛囡囡李元元（Lucy）、吳日言囡囡 Beatrice、李嘉欣囝囝許建彤（Jayden）、Coffee囝囝翟伯伯等，一班小朋友在家解悶的方法，讓大家參考一下！
1. 李璨琛囡囡Lucy密密食
李璨琛囡囡李元元Lucy是非常受歡迎的星二代，肥嘟嘟的樣貌非常可愛，由於疫情關係，Lucy每日在家，只能透過不停食的方法解悶，結果養成大肚腩！
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2.吳日言囡囡 Beatrice狂Loop Baby Shark
不少小朋友十分喜愛Baby Shark這首兒歌，吳日言囡囡 Beatrice亦不例外！早前吳日言表示有朋友送 Beatrice 日本Baby Shark 音樂書，結果囡囡每日都將其播放近100次！
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3.李嘉欣囝囝許建彤客廳望靚景跳繩
李嘉欣與許晉亨結婚後，一家三口一直非常幸福。日前李嘉欣上載囝囝許建彤在家中跳繩的相片，只見建彤透過Zoom 上跳繩課，簡直是一眾香港學生的寫照！
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4.Coffee與囝囝翟伯伯親子共讀
Coffee除了會和囝囝翟伯伯一起做瑜伽外，閒時亦會和翟伯伯一起進行親子共讀，早前Coffee上載囝囝在書架前揀書本和一起共讀的短片，可見翟伯伯也是一個愛讀之人！
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5.陳小春應釆兒陪大仔 Jasper彈琴
陳小春和應采兒早前參加內地節目《新生日記》，大仔Jasper亦疫情影響暫時毋須回校上課，因此陳小春和應采兒就一起陪Jasper彈琴。
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