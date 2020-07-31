呆萌女神機心極重？被好姊妹們連環爆料　元元IG苦呻反被網民追擊

台灣女星元元（吳婕安）因為常在節目表現出反應慢半拍的模樣，還被封為「呆萌女神」，不過日前在節目上被其他女星連環爆料，她私下模樣與螢光幕前的表現很不一樣，被指是雙面人，網友也批評她是「心機女」，對此元元忍不住發文喊冤「可不可以不要對我這麼壞」。

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元元在節目播出後，在IG上發文表示「我從來沒給自己什麼角色設定」，並表示「我本身就是很有想法的人，講話也很直接」，看到不少網友的負評，她詢問大家的意見「還是大家希望我講話要再直一點，還是你們希望我怎麼做？可不可以不要對我這麼壞」，接著還透露「這是我第一份工作....可以不要這樣嗎拜託」。

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有不少網友力挺元元，覺得「看到新聞真的覺得對你很不公平」、「我覺得妳很棒，做妳自己就好了」、「活出自我，相信自已来得重要」，另外也有些網友則認為「有檢討過自己嗎？怎麼看起來在討拍」。

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