台灣熊貓BB圓寶學行超得意　拒做「拖把熊」　行到攰坐低激似飯糰

台北市立動物園的雌性熊貓寶寶「圓寶」年紀輕輕，但舉手投足已經有動物明星味道。日前，園方在facebook和YouTube發布影片，開心分享圓寶努力練習走路的花絮，可見牠走兩步累了就坐在地上，儼如一個大號紫菜飯糰，瞬間萌翻網民，讓一眾港人更期待去台灣旅遊！園方見旅客常常「猿」、「猴」分不清亂喊，還發文教粉絲區分兩者的要訣。

台灣大熊貓寶寶「圓寶」正在練習行路，樣子非常可愛。 （「台北市立動物園」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

圓寶今年6月28日才出生，和姐姐圓仔一樣都是女生，是第二隻在台灣出生的大熊貓，備受網民關注，而台北市立動物園也努力「Update」牠的狀況。因為圓寶出生不久後腿無力，只能在地上爬行，有時急起來甚至用滑行的方式移動，弄污白白的毛，被取笑是「拖把熊」。

日前圓寶終於可以用四肢撐起身體，努力練習走路，園方上載的影片中，圓寶後腿用力撐起身體，發現被拍攝還懂得望鏡頭，走走跌跌的樣子非常可愛，行累了一個屁股坐在地上，背影似足飯糰令人想咬一口。

圓寶練習走路勁得意：

+ 6 + 6 + 6

↓↓更多圓寶靚相！！↓↓

+ 16 + 16 + 16

點圖學識辨猿猴，以後唔會叫錯：

+ 6 + 6 + 6