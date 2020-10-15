理想與現實｜幫女友拍照打卡成品超崩壞　網民獻上終極必殺一招！

為女友拍照從來是一門深奧的學問，技術不佳更隨時可以影響關係！台灣有網民分享個人經驗，上載數張自己為女友拍的照片與網紅對比圖，發現兩者之間存在天淵之別，「拍完，我女友快氣死了」。帖文引來網民熱烈回應，同時分享為女友拍照的必勝心法。

台灣有網民分享，指自己為女友拍攝照片，但理想與現實有很大分別。（GettyImages）

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樓主在Dcard討論區上以「幫女友拍照……真的好難啊」為題發文，一開始就說「不知道大家有沒有幫另一半拍照的經驗，這真的是一件好困難的事情啊」，令人覺得樓主真的因此而十分苦惱。

他提到，自己與家人及女友於上周到花蓮玩，由於知女友一直嚮往拍網紅式打卡照，所以就安排了多個網紅必到景點，自己亦惡補了一下如何幫女友拍照，及準備教女友的拍照Pose，但拍出來的卻與想像中的差了很多：

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樓主表示，他拍完照之後，女友都快被氣死了，「第2天她就直接放棄讓我拍照了，不過她還是很愛我的」。

有網民就留言分享為女友拍照的心得，直言妻子喜歡拍照，但自己是個「攝影白痴」，曾經因為拍出來的照太爛而被罵，最後得出一個心得，就是「一個姿勢地點多拍幾張準沒錯」，「3秒內拍個十幾張，總會拍到好看的，再給老婆自己去挑」，並上載分享成品，同時亦有其他人分享作品：

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