肥仔都係潛力股！台灣原住民男歌手激減10kg變大帥哥：褲子都鬆了

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台灣原住民男歌手Matzka出道10年，推出新專輯《回到原點》，專輯封面曝光，體型也明顯「回溯過往」，他透露新冠肺炎（COVID19）疫情期間除了製作專輯，也趁機調整飲食、運動，終於瘦身有成，被問到瘦了多少？Matzka表示：「我沒量體重啦，但應該有10公斤左右，褲子都鬆了。」

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回顧10年音樂旅程，他坦言一開始只是隨興所至的玩音樂，新專輯有別於以往總是大膽雷鬼與其他音樂風格的撞擊融合，這次在編曲及配器的使用上，都回歸本質，用簡單的配置，讓音樂來說故事。Matzka笑稱：「我希望在任何地方的演出，都像在台東。」

他透露當初想要以母語製作最新專輯，但又擔心無法完整表達，「坦白說，一度有想要放棄音樂的念頭，直到聽到〈回到原點〉這首歌，覺得對！我就是應該要回歸最簡單的自己、最簡單的想法，然後作我想要的音樂。」除了回到原點，也藉此找回當時踏出第一步的初心。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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