九巴推KMBuscation：車費好平添　網民讚靚抽︳附7條遊車河巴士線

【Staycation／flycation／HK Express／KMBuscation】去唔到旅行，Staycation大行其道，就連國泰航空旗下的香港快運都大搞Flycation環港遊，今日九巴就在facebook專頁都發帖跟上熱潮，大賣坐九巴遊車河「KMBuscation」遊覽香港，還文彩大爆發寫上「世界上最遙遠的距離不是生與死，而是香港風景就在眼前，你卻以為搭飛機才能看得見」，被網民笑言是「有水大力抽」。 《香港01》下文會介紹7條全程約1.5小時的巴士線，讓大家高CP值地享受旅行感覺！

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

九巴在發文大推「KMBuscation」，說比坐飛機遊覽香港美景平得多。（「KMB 九巴專頁」fb圖片）

香港快運推出的1.5小時環港遊，但價錢上未必人人負擔到，九巴仔今日就「開PO」，笑言最近聽聞大家熱烈討論Flycation，「可以畀大家係漫無目的咁遊覽香港，欣賞香港嘅美麗景色，好似去旅行咁，真係諗起都興奮！」

不過帖文就順勢稱九巴仔一路都做開，每逢放假都會坐巴士盡覽香港美景，每次都像小旅行「車費仲好平添（重點）」，被網民笑言是在抽水。

網民點睇：

↓盤點7條1.5小時車程「Buscation」推介↓

+ 29 + 29 + 29

↓巴士路線編號大揭秘↓