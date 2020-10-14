iPhone 12抵唔抵買？網民7個理由力撐換機　呢個原因冇得唔轉

【iPhone 12／iPhone 12 mini／iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max】Apple每次發布新一代iPhone，都是有人驚喜有人失望，今次推出共4款，包括 iPhone 12、12 mini、12 Pro及12 Pro Max，機身形狀和顏色都有別於上一代設計，為果粉帶來新鮮感，亦是首次支援5G流動網絡，而且iPhone 12 Pro Max 的鏡頭規格相當出眾，令網民熱議應否是時候轉機了，本文就盤點了連登討論區網民7個力撐換機的理由！

Apple今次推出共4款，包括 iPhone 12、12 mini、12 Pro及12 Pro Max。（Apple圖片）

Apple今次推出的新手機數量，是歷來發布會之冠，有入門級iPhone 12 / 12 mini，亦有高階級別的iPhone 12 Pro / 12 Pro Max，體型有小有大，每款手機都有4至5種顏色選擇，可說是滿足不同果粉的需要。但有人就批評近年iPhone已經去到樽頸位，除了相機鏡頭升級外，都沒有特別出色的功能推出，而傳聞中重出江湖的Touch ID亦不見其影，令一些仍在用iPhone 8或以前、不捨得Touch ID的人大感失望。

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不過，Apple出新機總有忠實支持者，有人認為iPhone 6、7、8代的人已等了多年，今年亦是換機款的一年，相信都會出現大規模換機潮。以下就是網民7個支持換新iPhone的理由▼▼▼

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