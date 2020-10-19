台媽遇車禍拍照紀錄　阿女睇現場相秒翻白眼　網民爆笑：女人天性

得知家人遇上車禍，想必人人都非常緊張又擔心。台灣1名女網民發文，指早前突接獲媽媽通知稱遇上車禍，嚇得她立即致電及傳訊息了解，沒料媽媽傳來一張車禍現場相片，令她秒翻白眼。她貼出母女之間的對話，笑翻一眾網民，不少人留言笑指相片反映了「女人的天性」，又笑稱樓主媽媽其實是想找女婿。

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該名不知該生氣還是好笑的網民昨（17日）於facebook群組「爆廢公社二館」發文，指媽媽早前遇上車禍，她得知消息便即時致電及傳訊息聯絡。她與媽媽通電話後，再以訊息追問「撞成怎樣」、「還報警」等，單看文字已感到女子關切之情。

沒料媽媽收到訊息，第一件事竟不是交代自己的安危，亦沒有拍下車輛的損毀情況，而是拍下到場協助調場的警員，然後把相片傳給女兒！收到相片的女兒當然秒翻白眼，沒好氣的說：「呃…我叫你拍車！」她其後與網民分享對話截圖，大嘆：「我容易嗎我？終於知道我的遺傳哪裏來！」

帖文笑翻一眾網民，紛紛留言表示「媽媽用心良苦」、「女人的天性」、「拍得不錯，重點有入鏡」、「車禍小事，挑女婿才是大事」、「這意思是：帥警、未婚，快來！」。

內地甘肅省早前有一對父女，因35歲童顏父親現身15歲女兒學校接放學，被老師和同學錯認為情侶而引起熱議。

【童顏爸爸被誤認女兒男友】內地甘肅省一對父女因爸爸太童顏，而被女兒的初中老師和同學誤認為其男友。（梨視頻影片截圖／01製圖）