笑到暈！媽媽送的T恤竟印了這個標誌　台男勉強收下卻唔敢着上身

【Pornhub／T恤／穿搭】如果衣物上有英文字，弄清該字的真正意思十分重要！最近台灣有網民分享，指媽媽逛街時順手買了1件T恤給他，但他看到上面的英文字後只能尷尬地收下，「也不好意思跟她解釋什麼」，更引來網民一番討論。

台男網民分享媽媽買給他的一件T恤，但一看卻發現上面印有成人網站「Pornhub」的標誌，令他十分尷尬。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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該名台男網民在facebook群組「爆怨公社」上分享照片，指媽媽近日去逛街市，「看到有人在賣衣服一件50塊（約13.5港元），她順手買了一件給我」。媽媽對自己好，台男當然開心，不過一看卻發現黑色T恤上面，竟然印有著名成人影片網站「Pornhub」的標誌，令他立即不知如何是好。最後台男只能硬住頭皮收下禮物，畢竟「天下父母心，除了一臉尷尬收下，也不好意思去跟她解釋什麼」。

帖文引來網民熱烈回應，貼出僅1天就有超過1.3萬個讚好和「哈哈」，相信逗得很多人開懷大笑。網民亦留下多個抵死爆笑的留言：

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同場加映：雖說童言無忌，但尷尬起來依然令人難頂！↓↓↓

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