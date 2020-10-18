黃金抗疫？青島「黃金大媽」做新冠肺炎檢測　全身金飾閃盲網民眼

新冠肺炎疫情在山東青島出現反彈，當地日前對市民進行大規模核酸檢測。一般人出做檢測都會做好個人防護措施，不必要的東西就沒必要戴出門。不過，當地有網民拍到1名大媽居民堅持以「黃金裝備」出門，全身金鐲、金鍊多不勝數，每隻金戒指都是大大隻，「黃金大媽」金光閃閃讓網民高呼「閃盲眼」，有人除驚訝她做個檢測都要炫富外，更佩服她驚人臂力和頸項承重力，亦有男網民更稱「突然不想奮鬥了」、「我願意和她交朋友」。 有網民報稱該名大媽是1家公司的董事長，出門時愛戴總值達270萬元人民幣（約312萬港元）的金飾。惟另有人指大媽只是普通居民，「應該談不上炫富吧」。不過，大媽身上的金飾看上去份量十足，如果是真金恐十分沉重，有機會惹賊垂涎，故有網民猜測根本不是真金。

青島一名大媽被拍到全身戴滿金飾去做核酸檢測。（微博圖片）

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青島市近日要進行大規模的核酸檢測，有網民稱發現1名大媽在市南區雲南路做檢測時，居然全身戴滿金飾，一身打扮吸引到不少人拍照，還有人笑言她是把全部家當戴在身上。

從影片所見，大媽雙手戴滿了金手鐲、金鍊，每邊手10多條，而且每條都比單車鍊還粗，堆疊起來像黃金盔甲，每隻手指都戴上巨型金戒指。大媽頸上的金鍊多到數不清有幾條，每條的金珠都如和尚的佛珠，但卻是黃金版，令人慨嘆其粗壯頸項的負重力。即使是小小的雙耳，居然還能戴上3隻大大顆的金耳環，可見這位大媽對金飾的追求只能用「恐怖」來形容。

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不過，雲南路的1名檢測員表示，該大媽只是附近街道的普通居民，認為「應該談不上炫富吧，也沒覺得很奇怪」。之後也有人質疑，大媽穿的金飾可以是假貨或鍍金，所以才能盡數戴身上。

然而，有網民爆料指這個大媽屬真富人，是「一顆紅心雞蛋」的董事長，名叫葛榮，更上載一些照片，指她無論去哪都會戴上價值270萬人民幣（約312萬港元）的金飾，不是土豪而是真富豪。