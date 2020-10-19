卓韻芝多手搞出「婚姻危機」：我GG咗老公隻game！　想買PS 5補鑊

【PlayStation／PS 5】男人愛打機，女人一時多手恐壞了大事！藝人卓韻芝昨日深夜在網上求救，分享「代夫打機」的趣事，她指老公玩PlayStation時睡着，自己因好奇便偷偷拿走手掣試玩，未料經過一番「廝殺」，遊戲角色陣亡後復活再終極陣亡，嚇得她驚呼：「我GG咗佢（老公）隻game！」向網民請教該如何處理，引來網民爆笑回應，並紛紛獻計如何讓另一半息怒。有網民笑指「今次有可能會離婚🤣🤣🤣」，卓韻芝亦回應「簡直婚姻危機• •」，又探問PlayStation 5價錢，似乎想送新遊戲機補。

卓韻芝於facebook求救，表示昨晚在老公睡覺時偷玩PlayStation遊戲，不小心令角色慘死，問網民應如何處理。（卓韻芝ig）

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卓韻芝深夜發文，表示老公在玩PS期間睡着，雙手還拿着手掣，她看到遊戲畫面未關，便拿走手掣試玩。由於首次接觸PS遊戲，她指花了很長間才弄清楚各個按鍵的功用，隨後控制角色去跑山，但「好快跌死咗」，幸好因隊友而獲復活的機會。

卓韻芝續指，誤以為角色可以隨時復活，於是在遊戲中亂跑、亂槍掃射和跳崖；惟不久得知驚人真相，稱角色被壞人射死，「畫面變黑白，之後……冇復活，我真係死咗！我真係死咗！」。她立即求教網民應如何向老公交代，笑言：「我而家有少少想將個手掣慢慢攝返入佢雙手就算」，又問道「死咗係咪好大鑊㗎？」笑倒一眾網民。

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帖文一出即有大批網民留言，紛紛建議訂購新型號PS 5以賠罪，卓韻芝亦詢問PS 5價格，笑稱「我係咪應該用$（錢）解決婚姻危機就算？」、「最衰我跑咗勁耐勁遠冇得扮無發生過」、「不如直情掉咗部機」；有人更開玩笑地教路，「手掣使唔使抹掉指模」、「熄大掣扮停電拍醒佢」，並着她盡快刪除帖文以「消滅證據」。

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