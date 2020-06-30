將軍澳小夏威夷瀑布變垃圾崗　山友斥執極都有好擾民：學咩人行山

雖然近日天氣酷熱，不少戶外活動愛好者仍無懼曬黑，紛紛到郊外行山與陽光玩遊戲，不過人多也為自然環境帶來問題。有山友日前於被稱為「將軍澳後花園」的小夏威夷瀑布發現大批膠袋及垃圾，直斥感到討厭，慨嘆：「執得多少次？」

有山友於被稱為「將軍澳後花園」的小夏威夷瀑布發現大批膠袋垃圾。（fb群組「將軍澳主場」）

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該名山友日前於facebook群組「將軍澳主場」發文，指到街坊「後花園」小夏威夷瀑布行山時，發現路旁遍地滿布膠袋及垃圾。從樓主上載的相片可見，有人於泥地山徑旁邊棄置大批膠袋，當中也有不少膠樽及紙皮，猶如一個小型垃圾崗。

樓主稱，他看不過眼，將已放入膠袋的垃圾原袋帶回將軍澳村，不過仍有大量垃圾難以清理，不禁慨嘆：「幫手執唔係問題，但執得多少次？」另有街坊留言指，食環署並無安排人手於相關路徑清理垃圾，「朝早個姐姐只係掃葉」，令亂拋垃圾情況日益嚴重。

樓主稱，他將已放入膠袋的垃圾原袋帶回將軍澳村，不過仍有大量垃圾難以清理。（fb群組「將軍澳主場」）

帖文引來街坊熱議，直斥相關行為極自私又無公德心，批評缺德市民的行為破壞自然環境，「嚟破壞嘅就唔好行啦！好擾民，亦不配分享大自然」、「學咩人行山呀」。

有人則分享自身經歷，表示曾見過有「業餘行山者」帶同自熱杯麵上山進食及拍照，回程時卻發現「路邊一堆杯麵垃圾」。另有人稱曾遇到中年大媽邊行山邊食橙，雖有用膠袋裝起橙皮及紙巾，惟之後竟「成包嘢放喺路邊」，最終在山友警告下才帶走垃圾。

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