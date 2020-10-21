鄭秀文愛犬Lucky離世　她在狗狗晚年做的6件事　很多狗主也做不到

雖然不同體型、不同犬種的狗在壽命會有一些差別，但是一般來說，狗狗的壽命也只有10多年，不算很長，這一點相信每個主人都清楚，但可能也是不太願意接受的事實。而很多明星也會養狗，即使是他們，所飼養的狗狗也難以逃脫這一宿命。早前（10月7日）鄭秀文與許志安的愛犬Lucky離世了，鄭秀文非常傷感，並且在社交媒體裡發了千字文悼念，訴說心底的傷感。作為一名鏟屎官，鄭秀文對Lucky的照顧可謂是無微不至，尤其是Lucky晚年行動不便，她更為狗狗付出了許多。

在Lucky仔晚年的日子裡，鄭秀文常伴左右，給予了牠最大鼓勵與愛。鄭秀文雖然是明星，但是並沒有因為自己的身份而怠慢了對Lucy的照顧，相反，她在Lucy晚年所做的事情，是很多鏟屎官都未必能做到的，比如有下面的六點（點圖放大閱讀）：

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Lucky能站著已經是極限；Lucky也曾能和主人和貓咪一起歡樂地互動；後來，Lucky連坐著都很吃力，大多數情況都只能躺著……能得到主人悉心的照顧和不離不棄的陪伴，也在自己有限的生命裡向主人付出了自己所有的愛，Lucky是幸運的，希望Lucky在彩虹橋也能開心、快樂。

我們要好好珍惜與狗狗相處的時光，狗狗在牠有限的生命裡帶給我們無窮的歡樂，我們也要在牠們的有生之年，用自己所有的愛去回應牠們。

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