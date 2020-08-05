為什麼人類可以和狗做朋友　魚卻只能被吃掉？

提起與人類最親近的動物，毫無疑問是狗，非常多的家庭會把狗狗當作自己的朋友甚至家人。貓呢，也很多人養，但總體還是高冷了些……至於魚，與人類的距離就更遠了。到底是不是因為狗是人類的寵物，而魚不是呢？

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這麼一問的時候，可能很多朋友會反駁：「我也有養金魚當寵物啊，我也不會吃掉自己的金魚啊。」我們跟狗狗一起分享食物、床鋪，帶牠們上飛機、看醫生，分享牠們的喜悅，哀悼牠們的死亡。魚兒在魚缸裡游著，魚的美味卻令我們食指大動，沾著塔塔醬一口接一口，只因牠們與人類的親密感較為疏遠。魚兒與我們隔水相望，靜靜游著。

海洋裡有超過三萬一千種魚類。相較之下，狗則為獨立存在的個體，每隻狗有屬於牠自己的名字，例如，旺財。有百分之九十五的狗主人會跟自己的狗說話，我也是其中之一，而有百分之八十七的狗主人相信他們的狗會說話。但我們難以想像魚的內在感知經驗為何，也不曾想去試探。魚群能夠精準適應水壓的改變，接收其他海底動物釋放的大量化學物質，最遠能對十二哩處的聲音有所反應。

狗則平易近人得多，就算是腳掌沾滿泥巴穿過客廳、在書桌下方打盹。魚兒則永遠不發一語、不苟言笑、無法行走、一副死魚眼。《聖經》裡載明魚類與人類創生的時間不同，邁向高度文明發展之前，魚類老早就停止演化。或者，正是因為魚類與犬類在這方面的特性差異，使得人類與犬類互相吸引和信任，乃至成為朋友。

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人類與動物的距離有多遠？

我們與寵物之間的熟悉感，是否能提供我們對吃下肚的動物有某種程度的了解？倘若某一天，人類遭遇力量更為強大且更具智慧的生命形態，對方觀看我們的角度，如同我們對待魚類一般，我們要拿什麼理由替自己辯解，好避免被吃下肚？

地球上有數十億動物與健全的大型生態系統，對於人類問題所提供的答案仍不夠充分。既然涉及全球利害關係，我們應對距離有所體悟。人們只關懷與自身貼近的事物，對於其他事則彷彿事不關己，輕易遺忘。特別是攸關食物一事，我們有強烈的衝動想跟隨周遭人一塊起舞。食物倫理複雜難解，不僅牽涉味蕾與品味，也與個人習慣及社會歷史有關。

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吃不吃動物的肉，要有更好的討論

人們對吃不吃動物有兩極化反應：絕對不吃，或者絕不質疑吃動物此一行為，態度明顯激進與消極。截然對立的立場，準確地說更貼近不願採取立場的態度，說明了食用動物這件事的重要性。將動物吃下肚的過程值得剖析。

在當今社會最有爭議的，莫過於吃不吃狗肉，和吃不吃豬牛羊肉的類比了，究竟吃不吃，其實並不是重點，支持與反對吃狗肉，實質更多是其背後折射出的利益相關。但是吃魚肉，似乎從來沒有人反對過，不同樣都是生命嗎？

其實，人類站在食物鏈頂端，想吃什麼其實都能吃到，但是一些動物已經成為寵物，朋友甚至是家人，將心比心，因為市場有食用需求而導致自己的寵物受牽連、受傷害，這無疑是令人心碎的。

如果講狗能成為人類好朋友的一大優勢，那麼可以說是牠對人類的忠誠以及熱情，牠讓人類感受到了愛，至於魚，剛才也說到了，先天就不會討好人類，面無表情，毫無互動，或者這就是造成命運差異化的原因所在吧。

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我們需要一個更好的方式來討論吃不吃動物。開誠佈公討論吃肉，餐桌間的事一樣上得了檯面，無須假設是否因此獲得集體共識。我們早已事先知道與鄰人的立場彼此抵觸，而我們不過想強調對個人而言何謂正確的選擇，甚至對他人而言什麼才是好的。該如何應對無可避免的現實？放棄對話，或者重新想個方式？

總的來說，狗和魚，我認為因為兩個物種的生活習性，情感表達有著非常明顯的不同，帶給人類的感知度也有著巨大的不同，從而也決定了牠們對人類影響力的差別，所以牠們的命運也有著不同。

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