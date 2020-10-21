非洲5000隻海豹BB離奇曝屍海灘　疑與魚群數量大幅下降有關

非洲南部國家納米比亞（Namibia）一個保育組織本月5日於華維斯灣（Walvis Bay）鵜鶘角（Pelican Point）以無人機拍攝期間，發現岸邊佈滿逾5000具南非毛皮海豹（Cape fur seal）BB的屍體，場面令人震驚；專家初步判斷，海豹BB大量死亡可能與食物短缺有關。

網上片段顯示，海灘上佈滿海豹BB的屍體，估計數量逾5000隻。納米比亞海洋保育組織（Ocean Conservation Namibia）形容事件猶如一場生態災難，「這些海豹BB應該是早產後馬上死亡，其後屍體被沖上海灘，實在是悲劇！」

組織成員葛來德利博士（Tess Gridley）指出，每年11月中至12月初是南非毛皮海豹的繁殖期，通常海灘上會聚集成千上萬隻海豹在等待培育新生命，但今年卻出現海豹BB的死亡潮，確實令人意外。

葛來德利說：「工作人員今年8月已觀察到有海豹BB異常死亡，10月更達到高峰。我們認為該區域魚群數量可能大幅下降，導致海豹失去了最主要的食物來源，許多雌性海豹因此無法吃飽而選擇放棄下一代，以致出現早產及死胎。」

另外，有專家不能排除海豹群體間出現傳染病或中毒等情形，納米比亞漁業部現時已成立調查小組持續觀察，希望釐清海豹BB大量死亡的原因。