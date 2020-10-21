小朋友每周6日上興趣班　功夫體操繪畫乜都有　網民：辛苦過返工

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望子成龍是不少父母的心願，為了讓小朋友做到十八般武藝樣樣精，繼而考上心儀學校，很多家長會為子女在課餘時間，安排密密麻麻的興趣班。有虎媽最近在facebook尋求網民意見，表示將安排小朋友一周內連續6日參加不同的興趣班，只有周日是「休息日」，結果引來大批網民熱議。

近年不少家長為催谷子女考上心儀的學校，不惜為他們安排排山倒海的課餘活動，務求令子女做到十八般武藝樣樣精。（《親親我好媽》劇照）

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該港媽最近於facebook群組「將軍澳主場」撰文，表示希望小朋友由周一至周六在課後參加興趣班，周日則用作休息▼▼▼

港媽因此詢問網民意見，「小朋友除咗返學還有以下嘅activities是不是太多呢」。其提問隨即引來大批網民熱烈討論，但大部分留言都一面倒不贊成其做法，紛紛批評港媽完全忽視小朋友感受。

近年不少家長為催谷子女考上心儀的學校，不惜為他們安排排山倒海的課餘活動，務求令子女做到十八般武藝樣樣精。（《親親我好媽》劇照）

↓↓↓網民咁樣睇↓↓↓

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