搭的士期間小朋友急尿　港媽拎水樽解決拒落車　司機怒極狂爆粗

小朋友年紀小，大小二便說來便來，難以要求他們強忍，不過這也並非弄污公眾地方的藉口。有的士司機發文大呻不幸經歷，指日前接載4名乘客前往西貢，行駛期間年約3歲的幼童突表示急尿，司機見狀即停車要求女子帶男童落車處理，惟女子無視司機要求，竟拿出水樽讓男童在車上解決，令司機怒極在車上不斷「爆粗」洩忿。

有的士司機發文大呻不幸經歷，指一名女子竟讓3歲的幼童在車上小便。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名的士司機上周六（17日）於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指當日晚上約9時，在將軍澳寶林附近接載一名老翁、一名女子及兩名年約7歲及3歲的小朋友前往西貢井欄樹。

行駛期間，年約3歲的幼童突然表示急尿，女子似乎未有感奇怪，並表示可拿出水樽讓他解決。司機聞言即叫停，並稱可以停車讓兩人落車處理，不過女子卻回應指「小朋友屙尿一兩滴㗎咋」。約10秒後司機找到位置停下，「停車時已經見到佢拎咗個樽出嚟有所動作」，一時情急便開聲怒罵對方，但女子並無理會。

看到男童在車上解決，司機指忍不住情緒失控不停「爆粗」，「期間我腦海裏面都有諗過，喺小朋友面前冷靜啲，但係都忍唔住，唯有開窗，有多啲新鮮空氣繼續去目的地」，過程中乘客亦完全沒有回應。他續指車程中曾想過趕對方下車，「不過覺得於事無補」。

樓主指，得知男童急尿已即時停車，惟女子拒絕落車處理，令他怒極爆粗狂鬧。（《蠟筆小新》劇照）

不少同業看過帖文都表示樓主十分不幸，「每個人對各種事情嘅厭惡反應高低各有不同反應，相信師兄觸碰自己底線才這麽憤怒，理解及同情」、「個小朋友識講VV你都算好彩，有啲小朋友有言語問題、唔識講嘢，瀨咗落車你都唔知」。

亦有網民認為，小朋友能提前「預告」，解決時亦無弄污車廂已屬不幸中之大幸，又指家長須負上最大責任，「有用樽已經好好，小朋友唯有通融下，我架車長期準備嘔吐袋和雨遮套……遇到迫不得已的情況下，也方便使用」、「問題喺個家長度，坐車前應同小朋友去咗厠所先」。

👇👇👇同場加映：的士司機勸掂大叔戴好口罩👇👇👇

👇👇👇同場加映：的士司機疫情下苦中作樂👇👇👇