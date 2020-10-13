疫情下成經濟支柱　懷孕港媽人工減半　呻失業老公晚晚開冷氣嘥錢

新冠肺炎疫情對各行各業造成打擊，其中航空業更是重災區。有懷孕港媽近日於討論區發文，稱同為航空業成員的丈夫因疫情失業半年，她頓時成為家庭經濟支柱，希望盡量節省各樣開支。不過丈夫似乎未感覺到經濟壓力，未有全力找新工，令樓主不禁憂心，又大呻對方在近日天氣轉涼後仍堅持每晚開冷氣睡覺，認為對方行為好嘥錢。

懷孕港媽指丈夫因疫情失業半年，而且肚內胎兒下月出世，成為家庭經濟支柱的她面對極大壓力。（《我們與惡的距離》劇照）

該名懷孕港媽於親子王國討論區以「老公失業半年，我成為經濟支柱」為題發文，稱夫婦同屬航空業，本來屬中產階層，但丈夫半年前因疫情影響失業；她雖保住飯碗，但人工也要減半，同時成為家庭經濟支柱。收入大減自然要慳得就慳，港媽指肚內胎兒將下月出世，即使丈夫每月給予4000元幫補開支，「但係我又要交租又要食，仲要畀工人錢」，面臨沉重壓力。

至早前港媽終因一件事與丈夫惹爭執，她指近日天氣轉涼，但丈夫仍要每晚開冷氣睡覺，「我話『你交電費呀？』，佢竟然話『有就畀你，無我點畀呀』」。加上她有輕微地中海貧血，本身怕冷，指丈夫寧願開冷氣同時開窗，或是調高溫度睡覺也不關機，認為非常「嘥錢」，「我唔係唔畀老公開冷氣，係呢幾日明顯涼咗，我叫佢唔好開全日，因為又凍又浪費」。

港媽指對衝口而出感後悔，不過認為丈夫猶如「揀工做」，對目前生活並無太大壓力。（《我們與惡的距離》劇照）

港媽指事後對衝口而出感後悔，不過覺得丈夫對目前生活並無警覺性，亦沒有落力搵工猶如「揀工做」，「我開始接受唔到好似我要養佢咁，我哋嗰行要搵工最快要下年四月先有機會，佢好似唔明白我嘅壓力咁」。她坦言自己或因懷孕變得悲觀，稱會盡量調節心情與丈夫溝通。

不少網民都勸樓主與丈夫溝通，要好好計劃開支，減省不必要支出，不過也提醒她不應因小事影響夫妻關係，「講錢往往失感情，男人覺得呢啲只係濕碎錢，會覺得斤斤計較，同埋可能佢自己失業都有啲壓力無同你講」、「我覺得係語氣問題，有時同一件事，用唔同嘅表達方式，已經可以差好遠」、「呢個時候你同佢大家都好有壓力，互相包容，好好哋坐低傾下內心感受吧」。

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