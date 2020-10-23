iPhone 12｜博發布會有驚喜買AAPL有着數？手機賣得同股價關係是…

【iPhone／iPhone 12／AAPL／蘋果／發布會／股價】美股近年成為不少香港人的最新投資方向，蘋果公司更加是大熱之選！其實每年Apple發布會推出新iPhone之前，都有不少股民會「博」發布會有驚喜買入股票短炒一轉，《香港01》整理相關資料，分析iPhone首24小時預訂量與股價之間的關係。

iPhone 12今日（23日）開售，投資蘋果股票亦成為焦點。（資料圖片）

過去新iPhone發布會前，都會有股民購入蘋果公司股票，博新iPhone有驚喜，刺激蘋果股價上升，希望能短炒獲利。不過對比多款iPhone當年的首24小時預訂銷量與發布會當日蘋果股價，卻發現兩者之間似乎沒有太大關係。

以下為個別型號iPhone在開訂後首24小時的預訂量：

以下為個別型號iPhone發布會後蘋果當日股價與前日升跌比較：

從上述兩張圖表可見，新iPhone於開訂後的首24小時預訂量其實與發布會當日股價變動無關。以歷史性推出iPhone6／6+的2014年為例，發布會當日股價比上個交易日微跌0.37%，應該代表市場反應一般，但首24小時預訂量卻高達400萬部。相反，今年的iPhone 12發布會後，蘋果股價對比上個交易日卻下跌足足2.65%，但其實首24小時預訂量已經比iPhone 11多超過1倍，達200萬部。

以下為個別型號iPhone推出後，蘋果股價在過去一年內的變化：

從上圖可見，即使將時間拉長至iPhone 推出1年之內，亦難看得出銷量與股價有明顯關係，例如推出後股價明顯上升的iPhone 11系列，其實預訂銷量並非十分突出。畢竟影響蘋果股價的原因眾多，包括市場氣氛、發布會時推出的其他產品、公司回購等等，單以發布會是否有驚喜而購入股票，似乎不論短線及長線都並非明智之舉。

iPhone 12各機型售價、新功能、預訂和發售日期▼▼▼