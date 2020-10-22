貪玩柴犬偷溜出街　狗主苦追查　再見只剩一堆紅肉

山東省青島市一名劉姓男子的寵物柴犬「大福」在本月5日走失，翻查閉路電視，發現大福是被附近生果擋的一名老人帶走，於是上門追問愛犬下落，當時見到桌上放有一堆紅肉，對方堅稱那是雞肉，惟在肉塊中卻找到大福的寵物晶片，劉男隨即報警求助。

劉男在市南區洪澤湖路經營以柴犬為主題的咖啡店，店裡飼養了約10隻柴犬，其中接近2歲的大福是全店第一隻柴犬，與主人感情深厚。當日一位客人離開時未有關好店門，大福趁機溜了出去，劉男其後沿着平時遛狗的路線來回尋找但不果，於是在翌日懸賞5000元人民幣（約5800港元）尋狗。

然而在翻看閉路電視期間，劉男發現大福疑被一名在附近經營水果攤擋的老人帶走。劉男說：「我們是懸賞的，就覺得給大爺點錢，不行就多給點，我們說5000元，不行就給大爺1萬元，但他卻說沒有看見（大福）。」

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劉男決定親自到老翁家再次追問，入門卻見到桌上放有一堆紅肉，旋即懷疑大福或已被宰殺，惟老翁矢口否認，聲稱「這是雞腿，如果不相信可以把肉帶去檢驗」；劉男將肉塊帶到寵物醫院化驗，終於找到大福的寵物晶片，但其時老翁已不知去向，無法對質，於是報警求助。

網民均大罵老翁冷血，「太缺德了，就差這口肉吃嗎？偷人家的狗吃太噁心了」、「作為養狗的人，看到這個真的覺得太心痛了，希望所有小動物都能夠被溫柔的對待。」、「太讓人難過了，殺狗的老頭不得好死」。