黃山古樹迎客松是膠樹？　網傳正版死於乾隆年代　景區兩大字回應

迎客松是黃山景境之一，今年都有成千上萬旅客慕名前往，但這棵有1300年歷史的古樹，有可能「造假」嗎？近日內地傳出不少文章，現存的迎客松是膠樹、假樹，正版的那棵早在乾隆時期就死了，又說當地人都知道這件事，不明白為何有這麼多人去看。 景區馬上發聲明澄清，以「謠言」兩個大字回應這些傳聞，指斥有自媒體發布不實信息，稱迎客松長年有專家檢查，又設有「守松人」看守，至今已是19任。雖然有網民笑言如果樹真的是膠做，不可能挺這麼久，但又有人稱在當地旅遊時，「本地導遊就說是假的」，又笑言事件可能會引發一波「鑒真遊」。

迎客松是黃山以至整個安徽省的重要景點。（微博圖片）

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迎客松是黃山之上的一棵黃山松，樹齡據估計逾1300年，破石而生尤如一個人舉高手歡迎遠道而來的客人，「迎客松」美譽亦由此而來，是黃山以至安徽省的標誌之一，自古以來吸引許多文人雅士，就連人民大會堂都有一幅鐵畫《迎客松》，這棵古樹的歷史文化意義不言而喻。

不過，最近網上傳出許多關於迎客松是「塑膠樹」的文章，更稱這是當地人都知道的事，例如說真正的迎客松其實在乾隆52年就和送客松一起壽終正寢，當時有位叫黃肇敏的文人經過時，因太過傷心，命人將死去的樹冠嫁接在旁邊的一棵松樹上成了後人眼中的迎客松。

然而故事還未完結，1974年時黃山出現嚴寒天氣，迎客松披上厚厚冰殼，之後其二肢壞死。因為後來的人懷念迎客松的風彩，決定為它做一條假肢，假肢正是用膠造成，故有了迎客松是膠樹的說法。一時間出現不少迎客松已枯死的說法，又指景區因恐影響遊客數量等問題，一直沒公布。

網民分享迎客松靚相：

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傳言愈傳愈廣，黃山景區本月22日發聲明，在相關傳言的報道上以「謠言」兩個大字回應，質疑網上瘋傳「膠樹」的說法，是來自個別自媒體發出的不實信息，基於被許多網民轉發分享，覺得有必要即時澄清。黃山風景委員會指，他們每年都會邀請國內專家對迎客松進行1至2次檢查，得出結論都是目前長勢良好，各類監察指標正常，又強調迎客松對中國人有重要意義，自1980年12月就設立了俗稱「守松人」的迎客松專職護理員，呼籲民眾別相信膠樹一說。

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迎客松膠樹的說法，甚至被炒上了微博熱搜，但不少人直指「笑死」，想不到連這個都要闢謠，有人稱真正迎客松而死的說法一直存在，「你一闢謠我就覺得有問題」。但亦有去過黃山的網民稱，當地的導遊都承認，迎客松是做了很多人為的加固。

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（綜合）

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