黑龍江五常大米疑混塑膠粒　內地女吃飯聞到膠味　洗米現崩潰真相

「我現在看到這些大米就反胃，之後已經吃了兩頓了！」，內地青島膠州市一名育有2子的媽媽日前大呻中伏，表示在當地社區商店購買了一袋產自黑龍江的10公斤「五常大米」，但每次吃飯都聞到一股塑膠味，起初還以為是電飯煲的問題，早前她洗米時卻見不少像塑膠粒的物體在水中飄浮，她才揭發事件。她與店家對質，對方卻指他們從代理商進貨，只負責銷售，故不能解釋大米質量的問題，而代理商至今仍未就事件回應。

青島膠州一名媽媽最近大呻中伏，表示在當地社區商店購買了一袋產自黑龍江的五常大米，發現內裏混了疑似塑膠粒。（微博圖片）

來自青島膠州的劉女士是兩孩之母，她表示孩子們都愛吃飯，早前在市內李家河社區的商店購買了一袋10公斤重、產自黑龍江五常市長星米業的五常大米。她表示打開後吃了兩次，但每次吃飯都聞到一股塑膠味，本來她還以為是電飯煲的問題。

劉女士日前（16日）準備晚飯，洗米時卻見水面飄起一堆像塑膠的粒狀物體，在家作客的朋友與她細心研究，懷疑是塑膠粒製品。劉女士把大米放入電飯煲再加水，非大米的粒狀物體全都浮起來，她再嘗試用火測試，「我們用打火機分別對大米和那些像塑料的東西進行燃燒，發現大米經過加熱成焦糊狀，但那些顆粒卻像塑料一樣會燒成一團」。

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劉女士於是拿着剩下的米向店家反映，但對方解釋他們只負責銷售，無法就大米的質量問題作出解釋。

該店家接受內地傳媒查詢時表示，他們多年來從一個姓譚的代理商進貨，每次5公斤裝的進20袋， 10公斤裝的也進20袋。而今次出問題的是長星米業的「五常大米」10公斤裝，店家稱從未遇過這情況；劉女士反映問題後，他們也即場拆開同一批次的大米，並未發現那種像塑膠粒的東西。

內地記者曾致電代理商查詢，但接通電話後員工表示具體事情需要向老闆了解，之後沒有提供老闆的聯絡方式，亦再也不接聽記者的電話。內媒已就事件向膠州市市場監管部門反映，當局表示將盡快調查。

（半島都市報）

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