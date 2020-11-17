盤點三大得罪造型師慘案！子瑜眼妝惹負評　不及Lisa粉紅眼影嚇人

TWICE早前公開的新專輯《Eyes wide open》宣傳照中，周子瑜的妝容令人看傻眼，有網友驚呼「這眼妝太不ok了吧！」，韓國藝人為了在螢光幕前驚艷觀眾，時常會有相當前衛的造型，但有時候的造型實在是「時尚」到讓人看不懂。

TWICE早前公布新專輯《Eyes wide open》的宣傳照，只見全員穿著灰白色系的西裝，散發出中性帥氣的氣質，不過放大照片一看，會發現子瑜的眼皮上都畫了一條粗粗的黑色眼線，看起來就像有兩對眉毛，十分詭異，許多網友也對子瑜的妝容表示「是不是大冒險輸了」、「看了真的有夠怪」、「非常具有實驗精神」。

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前f(x)成員Luna 2019年9月到泰國參加《K Crush 2019音樂會》，沒想到她一站上舞台，似乎因舞台燈光影響妝容呈現，讓她看起來全臉慘白，跟脖子有明顯色差，再配上大紅唇與亮紅腮紅，讓網友直呼「這妝容好不吉利」、「怎麼畫成這樣」。

專業彩妝師解釋，可能是因Luna選擇有珠光色調的彩妝品，加上出油流汗，燈光打在臉上，才會看起來又亮又白。

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女團BLACKPINK的泰裔成員Lisa，擁有火辣的身材及精緻的五官，被稱為「人間芭比」，人氣相當高。BLACKPINK 2019年推出歌曲〈Kill This Love〉，MV中Lisa擦著珠光粉色的眼影與唇膏，看起來相當詭異，網友也無奈表示「是被陰了吧」、「Lisa造型真的每次都無解」。

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