貓頭鷹被烏鴉圍攻　日本女生見義勇為救上車　一個嚇窒樣笑爆網民

對小動物有愛心的人絕對受歡迎，日本最近有女生因為在Twitter分享，指駕駛期間看到路邊有野生貓頭鷹被烏鴉圍攻，隨即拯救貓頭鷹上車，網民看到貓頭鷹獲救後的呆萌表情，大呼可愛又爆笑，亦大讚樓主夠勇敢之外，有細心網民更發現她剛結婚，紛紛送上新婚祝福。

樓主當時在車上望到大馬路旁有隻可憐的貓頭鷹被數隻烏鴉圍攻，於是即上前趕走。（callduck_nosuke@Twitter圖片）

該日本女網民於Twitter上載相片，表示周二（20日）當日在路邊拾獲一隻野生貓頭鷹。她續解釋，當時在車上望到大馬路旁有一隻可憐的貓頭鷹被數隻烏鴉圍攻，於是立即上前趕走烏鴉，救起貓頭鷹到車內暫避，但牠一臉嚇倒、呆若木雞的表情令樓主哭笑不得。

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樓主在帖文詢問網民如何處理，獲得不少有心人留言相助，「握力很強，爪子也很銳利，所以最好不要徒手處置，要用皮手套」、「從羽毛的感覺看來應該還是雛鳥，所有鳥類在雛鳥時期對人類沒有警戒心，但還是有可能攻擊人類，所以不要撿回家，放着不管最好。」

樓主指，後來才發現貓頭鷹的品種是褐鷹鴞，表示待牠冷靜下來後，會送歸大自然。不過貓頭鷹的呆樣實在太可愛又爆笑，一眾網民更留言稱：「牠太可愛了吧」、「牠好像是在生氣」、「見到樓主就呆了」。

有網民得知樓主剛新婚，更不斷送上祝福，令樓主感到非常驚喜，「明明只是撿到了貓頭鷹，就收到不認識的人傳來一堆恭喜結婚、或是好好享受蜜月旅行之類的祝福，開心到無法言喻。謝謝大家。」

（callduck_nosuke@Twitter）

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