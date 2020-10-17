傳偷食日籍人夫遭捉姦 　《如懿傳》女星否認當小三：8男迫拍片

【如懿傳／人夫／偷食／王梓芠／阿寶】曾在《如懿傳》飾演侍女「阿寶」的女星王梓芠，近日遭1名中國女子指控當小三，與其日籍丈夫非法同居，內地網上更瘋傳捉姦短片。王梓芠昨（16日）深夜在微博急發文喊冤，稱人夫為其男性朋友，更大曬人夫與妻子的手機聊天紀錄，指對方因被妻子長期家暴出走，她答允讓對方借宿家中，自己助手和男友亦知悉事件。王梓芠稱人夫的妻子數天前竟帶同8名男子，強拉她到人夫睡房，然後拍攝她在房內被打的影片，王又上傳「諒解書」，表示該人妻曾道歉並承諾刪除當日拍攝的影片，指責對方拿不完整的短片造謠，將採取法律行動。然而網民紛紛質疑王梓芠的說法，留言直斥：「當網民是傻子嗎？」

王梓芠在《如懿傳》中飾演侍女「阿寶」。（微博圖片）

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據內媒報道，1名中國女子最近發帖指控其日本籍丈夫門間真也，在她懷孕期間與女演員王梓芠非法同居，並發生「不正當性行為」，2人曾經被當場捉姦。帖文附有「捉姦片」，看到赤膊男子與另一身穿睡衣的女子坐在床上，女方被疑似「大婆」的女子扯髮掌摑，大罵「不要臉」、「勾引我老公」等；赤膊男子則表示不認識「妻子」，急忙呵護及摟着被毆女子。

報稱是上門捉姦的女子受訪指，丈夫事後與自己斷絕來往，她只希望對方能承擔對孩子的應有責任，包括提供撫養費和產子的相關費用，以及處理孩子國籍問題。

王梓芠在微博上傳諒解書，表示日男的妻子違反承諾，她將採取法律行動。（微博圖片）

大肚妻捉姦片逐格睇：

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捲入事件的王梓芠昨晚11時許在微博發帖，提供自己一方的說法，指日籍人夫只是她的男性朋友，又透露人夫因長期被妻子家暴，不敢回家但身無分文，無可奈何下她才讓對方借宿家中；她強調2人一直分房及鎖門居住，女性助理亦同居，男友則一直知情並見過日男。

王梓芠更貼出數張妻子與人夫的手機對話截圖，內容是妻子全天候查看及追問丈夫行蹤，不但發追魂短訊催促丈夫回家，簡單如丈夫不接電話就鬧爆對方，妻子更常以粗言穢語辱罵丈夫，亦會嫌棄人夫給的錢不夠多▼▼▼

王梓芠稱，直至10月11日，1名姓高女子帶同8名男子闖入其家，強拉她入日男的房間，強逼她配合拍攝在床上被打的短片，事後更遭污蔑成第三者；其後警方介入，證實短片違法，高女便以懷孕為由要求和解，雙方各自寫下諒解書，對方保證不會散播短片並將其刪除，日男亦發聲明證實2人沒有私密關係。

王梓芠強調，事發時在場的助理可以作證，警方介入後「證實了不是（第）三者關係，只是留宿關係」。她指當初因考慮到高女是孕婦，才沒有追究法律責任，惟如今對方發布不完整的短片，刪去「有我解釋以及她說她不要人只要錢的視頻」，以短片造謠和損壞其名譽，她將採用法律手段。

網民紛紛質疑王梓芠的說法、：

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不過，許多網民質疑王梓芠的說法，指諒解書只能說明對方擅闖民宅，但不能證明她並非小三，聲言要罷看王梓芠日後參演的影視作品，有人更留言直斥「當網民是傻子嗎？」、「你當我三歲啊」，其他網民亦在留言炮轟她：「沒有關係還抱在一起？騙三歲小孩？」、「這男的有家有室的沒有地方住？借住誰家不行借住你家？沒有錢住賓館？」

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