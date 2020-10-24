鄰居小朋友半夜爆喊　將軍澳街坊呻唔閂窗變噪音　網民咁樣睇

BB半夜哭不停不但令父母頭痛不已，不但為鄰居造成困擾，甚至可變成噪音！最近有將軍澳街坊於facebook大呻，鄰居家中的小朋友凌晨時大哭起來，但不關窗之下，令樓主感到非常煩擾，直言：「可以關窗嗎？」事件引來不少網民熱議。

樓主呻有鄰居的小朋友不時半夜哭起來，即使已即時關窗及房門，但仍可聽見小朋友的哭聲。（Getty Images）

該網民近日在facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」撰文，呻有鄰居的小朋友不時半夜哭起來，即使已即時關窗及房門，但仍可聽見小朋友的哭聲，坦言難以入睡。

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樓主更稱這段時間其實一直忍耐與體諒，但父母本身亦有責任，「希望呢度嘅家長可理解吓住你地隔離屋嘅街坊，當你個B半夜喊嘅時候，諗吓其實隔離屋都承受緊你地所謂嘅『辛苦』」。

樓主的帖文引來大批網民討論，但他們亦各有意見。

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樓主解釋希望鄰里之間有互相體諒之心，不少網民表示同意，又指做人父母並非高人一等，不會有特別待遇，「如果啲阿爸阿媽識諗吓人感受，就唔會咁多怪獸家長」、「有小朋友唔係大晒，唔知點解依家啲父母好似黐咗線咁」。

（facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」）

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