八旬婆婆打拼半生置業　財困姪兒賣走養老安樂窩　逼姑媽輪候公屋

很多人勞碌半生，只為一個安樂窩，但《東張西望》近日播出一名八旬苦命婆婆的報道，她在美國打拼大半生，並託弟弟幫助下於香港置業，當退休打算回港安享晚年之際，卻發現自己的物業被姪兒賣走，無家可歸，只好申請輪候公屋。報道隨即引起網上熱議，不少網民都慨嘆「講到錢，幾親都唔夠錢親」，又希望有好心人都幫助婆婆討回公道。

苦命蕭婆婆退休後打算回港安享晚年之際，卻發現自己的物業被姪兒賣走。（《東張西望》截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

逾80歲的蕭婆婆生於單親家庭，媽媽一手養大3姊弟，直至母親於70年代逝世，蕭婆婆就隻身到美國工作搵食，盡量儲錢打算讓自己安享晚年。在美國打拼期間，愛投資的弟弟不時問蕭婆婆匯錢接濟，金額由數千美金陸續增加至十萬美金，「姪女大學畢業都係我供」。她其後亦先後匯款回來，託弟弟購買兩個單位，但基於親情及信任，註冊業主均填上弟弟和姪兒的名字，後來弟弟曾與姪兒聯名寫信給蕭婆婆，稱會將兩層單位轉回其名下。

蕭婆婆2011年退休回港，居於自住物業筲箕灣新利大廈，並用另一物業西灣河都寧大廈放租過活，惟2013年弟弟離世，3年後姪兒竟將都寧大廈以265萬元賣掉，賺得190萬元，她分文未收。後來姪兒變本加厲將蕭婆婆現住居所新利大廈按予銀行，並向她借20萬港元償還利息，直至今年姪兒把單位以375萬元售出，蕭婆婆頓失自置物業，「點解要恩將仇報，我已經做咗佢哋兩代嘅善堂？」。

節目中蕭婆婆與攝製隊一同上門向姪兒對質，惟姪兒一直表現出不覺自己有問題的態度。（《東張西望》截圖）

蕭婆婆上門質問姪兒姪女對話逐格睇▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

節目中蕭婆婆與攝製隊一同上門向姪兒對質，惟姪兒一直表現出不覺自己有問題的態度，只是解釋因投資工廈及食肆失利，「工廈仲咗個陷阱」，自己生活都很痛苦，迫於無奈要賣樓。其後主持人林映輝也看不過眼，連番質問對方：「姑媽一直強調，你要賣嘅地方係佢嘅安樂窩，係佢打算養老嘅地方。你當初決定賣，有冇考慮到呢點？其實你有冇當佢係親人呢？」目前姪兒只承諾給蕭婆婆20萬元現金，並會盡能力代支付租金直至她成功輪候上公屋，但蕭婆婆堅持希望住在目前居所到死為止。

姪兒一直表現出不覺自己有問題的態度，只解釋因投資失利要賣樓，自己生活都很痛苦。（《東張西望》截圖）

《東張西望》曾提及有港男誤信「投資達人」，以長年期租約租下一個約700呎的單位，打算將之分隔成數間劏房出租，更找來「達人」旗下公司裝修單位，結果嚴重中伏，更發現該單位多處裝修都超騎呢▼▼▼

(《東張西望》畫面)

香港被稱為「奇則之都」，時不時有別樹一格的裝修或室內家具擺設，早前九龍站一個樓盤示範單位，竟將整套電腦放置在開放式浴室內，電腦旁邊更設有洗手盤，亦引起網上熱議▼▼▼