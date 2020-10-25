清潔龍阿德重陽節再開金口！二次創作衛蘭《帶走你的垃圾》拜山版

【清潔龍阿德／帶走你的垃圾／衛蘭／二次創作】「帶走燒肉，帶走你酒菜；撲熄火焰，化寶要冚蓋」，如果你睇字也有聲，你一定是清潔龍阿德的鐵粉！適逢一年一度重陽節，阿德於facebook專頁上載影片，cover唱得之人衛蘭的新歌《帶走你的垃圾》，為了「應節」，歌詞改為限定拜山版，提醒網民掃墓時切勿留下垃圾，不過無損網民支持，更獲原唱衛蘭轉發分享，大讚：「That’s cooool !」

清潔龍阿德於facebook專頁上載影片，cover唱得之人衛蘭的新歌《帶走你的垃圾》，為了「應節」，歌詞改為限定拜山版，連原唱也分享及大讚！（清潔龍阿德fb）

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繼於國際音樂節Clockenflap登場、以藝名「Lil Tak」於現場獻唱《我今天出了一首TRAP MUSIC 叫做我叫做KEEP CLEAN AMBASSADOR》及去年改編陳偉霆經典歌曲《Taxi》成為《I'm in your Takxi》後，清潔龍阿德終於再開金口，於facebook專頁上載影片，cover衛蘭的新歌《帶走你的垃圾》拜山版。

影片封面大顯阿德式幽默，可見他cosplay了衛蘭的經典唱片《Wish》封面照，雙腳交叉向後反，放回肩膀並以雙手捉住，表情神態自若，而雙腳腳踝位置更寫上「清明」及「重陽」兩字，反映阿德與韋小寶一樣，是個充滿孝義的孩子！

清潔龍阿德2018年曾以藝名「Lil Tak」現身Clockenflap，現場獻唱《我今天出了一首TRAP MUSIC 叫做我叫做KEEP CLEAN AMBASSADOR》！（fb專頁「清潔龍阿德 Keep Clean Ambassador Ah Tak」圖片）

至於歌詞方面，由本來鼓勵分手後果斷丟棄前度物品，搖身一變成為極具教育意義的歌，提醒市民拜山掃墓切勿留下垃圾，亦要因應疫情保持社交距離，「祭品已燒但剩下香燭盒，孝義的你已叫拜祭變污穢，談何要留住你保佑」以及「分吧分吧，分吧分吧，你與親戚盡量分開先拜山吧，減低惹病風險，重陽亦要小心」兩句，可謂應節又點題。

《帶走你的垃圾》主唱衛蘭看過阿德的Cover影片，不禁分享及大讚：「That’s cooool !」（資料圖片）

Cover一上載，不少粉絲即紛紛讚好，同為貼地的吉祥物的大嘥鬼也不禁留言邀請阿德合作，「阿德你唱得咁正，幾時搵埋我一齊合唱先」，連原唱衛蘭也在個人fb專頁分享並大讚「That’s cooool !」。而阿德見反應熱烈，更標記歌曲作詞人黃偉文，大膽問對方：「覺得呢個版本點啊？」又呼籲網民繼續分享，「推到衛蘭親自唱為止啦！」。

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