台女結婚獲父母送樓　夫家要求轉到老公名下：都嫁進我們家了

夫妻之間如何相處，應是局中兩人的共識。但台灣有人妻早前大吐苦水，表示夫家親戚不但批評她不會做家務，更對其父母所贈的房子有意見，不滿她婚後未有將單位轉至老公名下，直指「都嫁進我們家了，怎麼房子還是女生的名字？」令她非常困惑，不理解對方的無理要求。

有台妻在網上大呻夫家新戚的無理要求，指自己獲父母送贈公寓，但老公親戚卻指為何沒有把單位轉至老公名下。（《九品芝麻官》劇照）

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該名人妻上月投稿到facebook專頁「靠北婚姻2.0」，指她與丈夫走「極簡主義」生活，結婚時沒有請客、發帖和拍婚紗相，「只有很偶爾有必要雙人合體出席的活動才會一起出現」；2人目前居於由她父母相贈的公寓，單位對面便是娘家，因此老公與他們關係也很好。

台女續指，自己主要負責公寓大小事，老公則主理家中的私家車和電單車，包括保養、交稅等；她坦言自己是生活白痴，所以家務也由老公負責，兩夫妻很喜歡目前的生活模式。

直至一次夫家的家庭旅遊，人妻抽空出席，未料卻被男方親戚連環炮轟，指責她沒禮貌，在烤肉時一直坐在客廳與老公打機，未有到廚房幫忙備料。她解釋，自己曾問老公應否幫忙，但因自己連刀也不會拿，便打消了念頭。一家人吃飯時，夫家親戚當面開火，連番批評人妻，更指：「嫁進來帶一間公寓當嫁妝也就算了，都嫁進我們家了，怎麼房子還是女生的名字？」

人妻憶述夫家親戚責罵她的酸言酸語：

該名人妻表示，後來老公將她帶離「戰場」，她也表明不會再出席男方家的任何活動，怒斥：「為什麼結了婚我的房子就要變成我老公的，有人懂這個邏輯嗎？」

不少網民看完帖文安慰樓主，着她不用理會其他人的閒言閒語，最重要是老公站在她那邊，「很討厭這樣說三道四的親戚，兩個人過得好就好」、「有多少人的關係是死在別人的嘴裏」、「別再介意，老公挺妳才是最重要的」，又認為婚後過戶的要求不合理，「所以嫁到他們家要會煮飯洗衣服送房子？」、「房子是娘家給的，婆家出過半毛錢嗎？」。

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