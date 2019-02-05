奶奶要求初二留夫家服侍姑奶　霸氣台男帶妻出走：她不是傭人

嫁入男家就奉旨服侍夫家？一到新年，不少長輩都希望一家人齊齊整整過年，惟一名台灣人妻卻被奶奶要求年初二不要回娘家，而留在夫家伺候回家的兩位姑奶，其丈夫見狀看不過眼，決定帶太太出走，刻意安排出國旅遊，抗議母親無理要求，其霸氣行為獲大批網民激讚，「台男還是有好人的」，批評樓主母親不應糟蹋別人女兒。

為抗議母親的無理要求，暖男丈夫直接帶老婆去旅行，避開初二要伺候姑奶。（資料圖片）

今日（5日）台灣facebook親子專頁「我是兩個孩子的媽」發文，表示在機場遇到一對結婚僅數年的年輕夫妻，來到新年，其奶奶便瘋狂暗示新抱不要在年初二回娘家，因為她的女兒們全家將在初二回來，認為「當媳婦的應該留在婆家，幫忙伺候辛苦一整年的女兒們回家，放鬆享受天倫之樂」。

不過其丈夫心疼太太，不想她過年也要操勞，便決定把年終花紅拿出來安排國外旅遊，「雖然貴了點但絕對值得」，抗議母親無理要求，並直接跟母親及姊姊們表明，「別把別人家的女兒當作傭人一樣使喚」，坦言如需要就自己帶出去餐廳聚餐。

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該台男更直接跟母親及姊姊們表明，「別把別人家的女兒當作傭人一樣使喚」。（fb專頁「我是兩個孩子的媽」截圖）

台男的霸氣行為，吸引大批網民留言激讚，「台男還是有好人的」，批評樓主母親希望女兒回娘家享受，「卻想要媳婦留下幫忙」，亦有人認為此想法很悲哀，「感覺好像是在說女性不應該獲得這樣的幸福」、「所以沒人想結婚要怪誰」，更有人坦言這種台男佔很少數，「大部分根本不敢違背自己媽媽的意思」。

（fb專頁「我是兩個孩子的媽」）