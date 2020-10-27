拍攝外景遭虎頭蜂群突襲　台灣「最強童星」頭手紅腫緊急送院

台灣11歲童星葉小毅周一（26）於新北市烏來區福山一個露營區拍攝食品廣告，不幸遭虎頭蜂螫傷，劇組人員立即將他緊急送院治療，需留院觀察。

劇組人員透露，事發時正在拍攝一群小朋友玩耍的畫面，突然一群虎頭蜂來襲，現場多人受傷，工作人員連拍攝器材都未及收拾即倉皇逃離；葉小毅頭部及手臂分別被叮咬出6個及3個傷口，紅腫劇痛。

所有傷者及後全被送到附近醫院治療，所幸多數人並無大礙。葉小毅的經理人辛誌諭表示，在接到葉小毅媽媽的來電後隨即趕往醫院，「因為怕小毅睡著會有休克危險，所以我一路上都透過電話和他說話。雖然傷口很痛，但小毅十分懂事，還一邊安慰陪在身邊的媽媽，要她別擔心、不要哭。」

院方表示，葉小毅接受抽血檢查後未有發炎反應，惟考慮到虎頭蜂有毒針，因此要留院觀察24至48小時。當地傳媒拍攝到，葉小毅躺在病床上以冰敷傷口緩減不適。

露營區的方姓負責人說，廣告公司人員在事發時是離開了營地範圍到外圍道路取景，露營地內並沒有蜂巢，因此不知何故眾人會遭到蜂群襲擊，雙方其後將商談責任歸屬問題。

葉小毅入行約1年，累積作品逾50部，近期拍攝的IKEA《貓媽篇》廣告YouTube點閱近百萬，演出魚丁糸《沙發裡有沙發Radio》MV亦有近190萬點閱， 被稱為台灣「最強童星」。