「虎頭蜂」闖客廳　連登仔靠Dyson吸塵機捕蜂　滅蟲專家建議咁做

昆蟲闖入民居不時發生，但人人解決方法不同，最近就有網民於連登討論區大呻有隻疑似虎頭蜂突然飛進客廳，嚇到不知如何是好。後來樓主靈機一觸，靠Dyson吸塵機一下子把牠吸進去，但樓主隨即崩潰求救：「依家唔知點放佢走。」觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗回應《香港01》指，照片中的應該是一隻黃腰胡蜂，如遇同類情況，只要打開窗再拆開塵箱蓋放牠飛走即可。

樓主靈機一觸，靠用Dyson吸塵機一下子把不速之客吸進去。（連登討論區圖片）

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連登仔「大灣區第一孝子」最近於討論區以「屋企飛咗隻虎頭蜂入嚟」，表示突然有隻虎頭蜂衝進家中客廳，正當要想方法解決時，他情急下拿起Dyson吸塵機，一下子就把可憐的小昆蟲吸進去塵箱。

樓主後來望着虎頭蜂在透明的塵箱中掙扎，隨即感到後悔，更向網民崩潰求救：「依家唔知點放佢走。

網民紛紛留言「玩嘢」，笑指樓主無人性，竟把虎頭蜂吸於密室內等死。

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亦有網民指不建議樓主再把虎頭蜂放出來，因為牠會在空氣釋放荷爾蒙吸引同類幫手反擊，只會令樓主陷入危險。網民續稱逼於無奈亦要「殺生」， 又指吸塵機有「Power mode」，只要按實吸氣制，虎頭蜂便必死無疑。不過後來樓主回覆網民指，今早發現虎頭蜂已不見，找遍全屋亦未見跡影，估計已飛出屋外。

觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》訪問時指出，相中的蜂種其實並非虎頭蜂，香港範圍比較少虎頭蜂出沒，從照片判斷應是黃腰胡蜂。如果遇到相同情況，直接開窗再拆開塵箱蓋放走蜂類即可。

Henry續稱，如果有蜂類飛入屋，絕不建議用殺蟲水，因為可能要噴大量才足以殺死蜂類，若殺不死，蜂類更會反擊攻擊人類。他建議遇此情況要保持冷靜，先關上全屋的門，把蜂類隔離一段時間，與牠保持距離，嘗試開窗讓牠飛出去，但因為昆蟲在陌生環境下會喪失方向感，牠可能需要點時間才找到窗口離開，亦可嘗試用煙燻焗走胡蜂。

（連登討論區）

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