Irene耍大牌未係最誇？盤點10個人品差韓星　鄭俊英性醜聞僅排第2

韓國娛樂造星能力有目共睹，男女團、演員魅力可以說是席捲全球，作為明星、公眾人物不只歌舞、演技會被放大檢視，私生活和他們的人品其實也很容易影響著社會大眾。一個再完美、再高高在上的偶像，只要一做錯事、人品一出包，有多高人氣就會跌的多慘，而且就連成長過程中是否做壞事、做得不好恐怕都會被檢討，更遑論像勝利、鄭俊英這樣迷姦、性侵女性的渣男。

今天的《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2017年起至今，韓星爆出性醜聞、霸凌、耍大牌、耍特權、酒駕等人品「出包」事件，想想你若是粉絲，是否再買單讓他們重回演藝圈？

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月28日至2020年10月26日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『人品爭議的韓星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】