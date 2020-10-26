SM娛樂女團aespa下月出道　疑替Red Velvet Irene風波轉移視線？

昨晚（25日）Super Junior、少女時代和EXO等所屬公司SM娛樂，突然公開一段新預告片，並於今早宣布全新女團「aespa」將於11月出道。由於新女團出道消息突然，因此不少網友質疑公司是否就早前Irene爆耍大牌醜聞後，想藉此轉移視線，粉絲則擔心Red Velvet將走f(x)後路成棄將。

事隔6年，SM娛樂宣布新女團「aespa」將於11月正式出道，並公開組合名字中的「ae」代表「Avatar X Experience」；後面則是「aspect」的縮寫，有「遇見新自己，探索新世界」的意思。由於新女團Logo曾出現在師兄團SuperM的MV中，因此有粉絲不滿公司利用其他團作宣傳，加上旗下女練習生柳智敏曾在網上大批前輩EXO Kai的外貌等，因此暫時新女團未獲大眾期待。

新女團「aespa」將於11月出道，網友猜測會有來自韓國、日本及中國的成員。（FB/@smtown）

練習生柳智敏曾在網上批評前輩外貌，網友都不希望她是新女團人選之一。（網上圖片）

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此外，近日Red Velvet隊長Irene被爆耍大牌後，連累組合急停活動，因此有網友質疑SM娛樂急推新女團之舉，有轉移視線之嫌。同時都有粉絲擔心Red Velvet要會步前輩f(x)之路，新女團出道後慘成棄將，即使成員Yeri早前在直播中預告正在準備新專輯，粉絲都擔心計劃會被無了解延後。

網友質疑新女團急出道疑替Red Velvet Irene大牌事件轉移視線。（IG/@renebaebae）