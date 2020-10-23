Irene＠Red Velvet耍大牌風波　爆料造型師接受道歉：不公開錄音

韓國女團Red Velvet隊長Irene昨日（22日）被資深造型師兼雜誌編輯大爆耍大牌，Irene及所屬公司SM娛樂承認事件發文道歉。事件經過一天仍話題不斷，甚至有網友要求公開錄音內容，而爆料造型師亦終於再發長文回應事件。

造型師在個人IG上傳三頁長文，分別以B及C代替SM娛樂和Irene。她講到因希望直接接受Irene的道歉，因而昨天與Irene本人及公司負責人見面，而Irene亦已承諾「未來不管對任何人，都約定不會再做出此行為」，所以已接受道歉。造型師講到當時現場不只她一人，另外亦有一名編輯後輩及助手，昨天連同二人亦已獲得了Irene的真誠道歉。她強調昨天的見面不是為了「協議」，只是單純為了道歉。

Irene耍大牌事件被爆後一直話題不斷。（IG/@renebaebae）

耍大牌事件被爆出後，造型師的身份被受網友質疑，她講到自己不是Irene所屬公司的造型師，只有負責過10月20日一次拍攝的造型師，對於之前於2016年與Irene合作過的事件則已完全記不起。有網民要求她公開錄音，她則講到自己是有職場道德的人，加上已接受了對方的道歉，所以不會做出草率的決定。她也表示之後將不會回應事件，請粉絲不要再越線，做出對Irene沒有正面影響的行動。

造型師今天再發長文回應事件，表示已接受Irene的道歉。（IG/@lookooks）