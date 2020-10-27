錢國偉病逝｜胰臟癌致死率高奪多位名人命　包括喬布斯、金斯伯格

無綫前監製錢國偉因胰臟癌病逝，根據香港綜合腫瘤中心，這種癌症被稱為「最凶悍的癌症狙擊殺手」，引致的死亡率遠高於大腸癌等常見癌症，世上被此癌症奪去性命的名人不少，許多都曾為各界別帶來貢獻，例如蘋果教主喬布斯（Steven Jobs）、美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）、CHANEL「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）等，此癌症有達80%患者確診時已達晚期，無法透過傳統手術治療。

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胰臟癌初期病症不明顯，且胰臟位於腹腔深處，很難發現。據澳大利亞癌症委員會資料指，胰臟癌的5年生存率只有7%，有三成病人確診2個月內就因病逝世，八成患者確診時已達晚期。

知悉病情卻難以治療，世上許多名人都因胰臟癌而死，每位都在各個領域帶來貢獻：

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同場加映：「胰臟癌」6大症狀＋5招預防↓↓

胰臟癌是入侵性強的癌症，但不少病人到癌症晚期才察覺患病，耽誤治療，影響生存率，故須及早識別，如果出現持續疼痛、體重突變及出現腫塊，就要小心留意了！

胰臟癌11個高危群組▼▼▼

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「胰臟癌」6大症狀＋5招預防方法▼▼▼

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