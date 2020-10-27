錢國偉病逝｜胰臟癌成因＋6大症狀！留意體重、腫塊　過65歲高危

【錢國偉病逝／胰臟癌成因症狀】無綫TVB前監製錢國偉今日（10月27日）因胰臟癌病逝，終年58歲。胰臟癌（Pancreatic Cancer）是香港第6大癌症殺手，屬於入侵性強的癌症，每年便有近500港人死於此症，而大多數胰臟癌發生在年齡65歲以上人士，男性患胰臟癌風險更比女性高，須及早識別。

錢國偉好朋友眾多，包括「獎門人」曾志偉。（VCG）

無綫TVB前監製錢國偉曾負責《獎門人》、《香港小姐競選》、《香港先生選舉》、《美女廚房》等王牌節目，但惟近1年錢國偉忽然在娛樂圈消失，當時已傳他患上重病。至今日終不敵癌魔病逝，終年58歲。

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錢國偉病逝終年58歲 臨終前急入養和打嗎啡

錢國偉死訊亦令網民關注「胰臟癌」問題，令「胰臟癌」在Google Trends搜尋熱度急升。

究竟「胰臟癌」是什麼？成因是什麼？又有什麼症狀要注意和預防方法？

「胰臟癌」是什麼？

胰臟癌（Pancreatic Cancer）是本港第6大癌症殺手，常見於65歲以上人士，每年有近500人死於此症，當中男性患者死亡數字較多。

2009至2018年按年齡及性別劃分胰臟癌新症數目▼▼▼

2009至2018年胰臟癌新症性別比例▼▼▼

2009至2018年胰臟癌新症女性發病率（每10萬名女性）▼▼▼

2009至2018年胰臟癌新症男性發病率（每10萬名男性）▼▼▼

2009至2018年按性別劃分胰臟癌死亡數目▼▼▼

2009至2018年按性別劃分胰臟癌死亡率▼▼▼

「胰臟癌」6大症狀＋5招預防

胰臟癌是入侵性強的癌症，但不少病人到癌症晚期才察覺患病，耽誤治療，影響生存率，故須及早識別，如果出現持續疼痛、體重突變及出現腫塊，就要小心留意了！

胰臟癌11個高危群組▼▼▼

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「胰臟癌」6大症狀＋5招預防方法▼▼▼

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