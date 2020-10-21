林子博太太病逝｜平滑肌肉瘤4大症狀！留意不明腫塊　過50歲高危

【林子博太太病逝／平滑肌肉瘤症狀】無綫前娛樂新聞主播林子博太太董燕君（Shirley），患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（Leiomyosarcomas）」，至今晨（10月21日）不敵癌魔離世。「平滑肌肉瘤」是軟組織肉瘤，屬惡性腫瘤，而本港每年骨及軟組織癌症新症有數百宗，存活率更會因為癌細胞擴散而遞減，須及早識別。

（Facebook：@林子博-我們這一家）

林子博太太董燕君Shirley於2019年4月確診罕見癌症「平滑肌肉瘤」，今年8月病情惡化，至今日終不敵癌魔病逝。林子博則在其facebook專頁公布愛妻死訊，留言：「老婆～我會照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你！」

林子博於fb公布太太死訊。(林子博fb)

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林子博愛妻不敵癌魔今晨病逝 FB公布死訊：你放心走吧！愛你！

林子博太太死訊亦令網民關注「平滑肌肉瘤」問題，究竟「平滑肌肉瘤」是什麼？又有什麼症狀要注意？

「平滑肌肉瘤」是什麼？

根據香港綜合腫瘤中心，「平滑肌肉瘤」是惡性腫瘤，屬於癌症一種，通常出現在腹腔、子宮內壁，亦有生長在身體軀幹及手腳。中心又指出，軟組織肉瘤屬罕見癌症，「平滑肌肉瘤」則佔肉瘤個案約9%，多見於50歲以上成年患者。

2008至2017年按年齡劃分骨及軟組織癌症新症數目▼▼▼

2008至2017年按年齡劃分骨及軟組織癌症新症數目佔比▼▼▼

2008至2017年按年齡劃分骨及軟組織癌症發病率(每10萬人)▼▼▼

醫管局香港癌症資料統計中心數據顯示，香港每年都有200多宗骨及軟組織癌症新症，每10萬人都有3至4人發病，數十至逾百人死亡。

2008至2017年按年齡劃分骨及軟組織癌症死亡數目▼▼▼

2008至2017年按年齡劃分骨及軟組織癌症死亡率（每10萬人）▼▼▼

「平滑肌肉瘤」4大症狀

根據香港綜合腫瘤中心，「平滑肌肉瘤」5年存活率平均41%，早期存活率64%，若已轉移至其他身體部位，存活率會降至約13%，故須及早識別，而若身上有不痛不癢的不明腫塊突出，就要小心！以下「平滑肌肉瘤」症狀大家可留意。

「平滑肌肉瘤」4大症狀▼▼▼

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