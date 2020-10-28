小巴遇塞車困境　乘客鼓譟粗言鬧司機　妹妹一句話打破僵局獲大讚

有時好聲好氣，可以化解好多問題！有網民近日分享一件乘搭小巴時的所見所聞，指當時前方有4車相撞，小巴被困中間，不少年長乘客開始鼓譟，並指令司機改駛其他路，車廂內粗口橫飛，司機無奈得索性拉手掣「和你塞」，惟車上一名女乘客一句話打破僵局，即成功氹得司機改道逃出困境，網民都大讚做得好！

有網民指乘搭綠色小巴時，前面剛巧有4車相撞，小巴困在中間，一班年長乘客鼓譟起來，令司機相當無奈。（示意圖，非涉事小巴）

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該網民在facebook分享事件，指當時乘搭綠色小巴到元朗西鐵站，但前面剛巧有4車相撞，小巴困在中間，一班年長乘客鼓譟起來，「又叫司機掉頭，又叫司機兜呢度兜嗰度」，司機唯有以「呢架綠Van嚟㗎」為由拒絕，但該批乘客仍不心息，還要不斷粗言謾罵，「（司機）由原本都仲有call上台，索性拉手掣」。

半小時過後，車上一位妹妹好聲好氣向司機提出建議，「車長呀，不如咁吖，先打電話上公司，問下可唔可以改路先。可以嘅話，轉出路口，我教你點樣行返去西鐵站吖！」結果一句話讓司機即致電公司，最終兜路到達目的地，但沿途該批年長乘客仍然「一路搵老母」。

樓主不禁慨嘆，乘客們不明白司機的難處，萬一改道後遇上意外，司機或需承擔責任，奉勸大家責怪前應逆地而處想一想。帖文其後轉發至其他fb專頁，有網民讚妹妹做得好，如果該批乘客一早以妹妹的態度跟司機談話，就不需要塞足半小時；亦有人認為「人類總是犯同樣的錯」，跟司機吵架是最愚蠢的行為，情緒激動分分鐘更會造成意外。

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