被懷疑外遇　緬甸女子跳河證清白淹死　男友下水救人不成反被救

珍惜生命！泰國曼谷近日驚傳一宗涉及感情糾紛的自殺案件，當中1名女子被指出軌，所以跳河以證明自己的清白。同行的男友雖然即時下水救人但不果，更要由其他人救起，女子最終亦失救淹死。

事件發生於泰國曼谷巴吞旺區，1名女子因為被男友懷疑出軌，於是選擇跳河自盡證明清白。（網上圖片）

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事件發生於泰國曼谷巴吞旺區1條河附近，上周二（20日）凌晨3時半左右，當地1名來自緬甸的女子疑似因為被同樣來自緬甸的男友質疑出軌有外遇，所以就選擇投河自盡，以證明自己的清白。男友雖然不諳水性但仍然下水救人，不過未有成功救人，最後被附近發現事件的民眾救起，當時男友並無大礙，但女友不幸淹死。

報道指涉事的一對情侶都是21歲，兩人交往約8個月。報道又提到，事件發生前兩人約會河邊散步，男方到達後多時都未見女方蹤影，於是打電話找女方，但她卻指正與朋友行街。結果這對情侶一見面就吵架，女方在被刺激之下更大叫「如果你不相信，我便跳河證明自己清白」，最後發生悲劇。

（星州網、世界日報）

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