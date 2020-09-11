上廁所途中馬桶鑽出1米蟒蛇咬下體　18歲泰仔當場濺血龜頭縫3針

「開大」中途馬桶竟跑出一條蛇咬實下體，原來不僅會在電影出現！日前，泰國中部武里府一名18歲男子上廁所時，突然感到陰莖一陣疼痛，低頭一看發現有條蟒蛇咬住龜頭位置，嚇得當場彈起，蛇還掛在下體，他甩開蛇後褲都未穿好就跑出廁所，現場血迹斑斑。幸運的是咬他的並非毒蛇，他的龜頭縫了3針，醫生稱他的陰莖很快可以恢復正常。男子的媽媽相信蛇可能經排水管入屋，又指兒子現在每次去廁所都會戰戰兢兢。

泰男上廁所時突感下體疼痛，一看發現有蟒蛇咬住他的龜頭。（網上圖片）

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18歲男子Siraphop Masukarat就讀大學一年級，他日前上廁所時拿着手機觀看影片，陰莖突然感到一陣刺痛。他低頭一看，發現一條蟒蛇咬住他龜頭位置，嚇得大叫，站起來時蟒蛇還掛着下體，成功甩開蛇後，他未穿好褲子就跑出廁所，現場血迹斑斑，蟒蛇再爬回馬桶內。

他的母親當時在工作，得悉意外發生後連忙安慰兒子，將他送到附近的醫院治療。醫生在他的龜頭縫了3針，另以防蟒蛇牙上沾有細菌，醫生亦為他注射抗生素。當地的動物管理員到達現場，那條蛇仍然盤纏在馬桶內，他們用工具圈住蛇並放入麻包袋，將牠放回野外，蟒蛇約1米長。

Masukarat受訪時稱，自己才坐下幾分鐘，突然感到陰莖很痛，低頭看赫然發現下體掛着一條蛇，「然後到處都是血」，他驚訝只是一條小蛇，但咬合力居然如此強，現在沒有多想其他問題，「我希望陰莖能夠康復」，還好醫生說陰莖很快會回覆正常。

Masukarat的母親至今仍感恐懼，還不確定蟒蛇是怎麼走入屋，估計可能是從連接馬桶的排水管爬進來。蟒蛇咬傷兒子下體令她非常擔心，幸好那條並不是毒蛇，「如果是眼鏡蛇，他會死的」，她透露現在兒子每次去廁所都有陰影。

（綜合）

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