深圳打工仔拒降職減人工　遭高層摷滅火筒砸傷頭　管理層咁回應

人在職場做事最緊要有商有量，要求下屬減人工，也沒需要拿起滅火筒吧？深圳一名打工仔爆料，公司高層日前要求他降職減人工，他拒絕後和對方口角，未料高層推跌他後，再拿起滅火筒砸爆他的頭，要即時送院。涉事高層強調「他當時都打了我」，但因已進入法律程序不作回應，網民笑言：「被打還手不是正常的嗎？」

事主彭先生說自己因拒絕減薪，被公司高層打。（微博影片截圖）

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捱打員工拍片自述，他的頭全都是血，該名公司高層說要「炒他魷魚」，然後推倒他，直接拿起一個滅火筒砸他的頭，「把我的頭砸爆了」，更拍攝自己頭部傷口。

事主彭先生接受內媒訪問透露，他是公司客服主管，月薪1.5萬人民幣（約1.7萬港元），涉事高層亦是公司的股東，覺得他的工資過高，要求他接受降職和降薪做回客服工作，他馬上拒絕。據內媒報道，該名股東疑為公司的董事長兼最大股東。雙方協商無果，高層就拿考勤的問題來說話，質疑他經常沒有打卡。

彭先生當場解釋，是公司打卡系統出問題，令他經常打不了卡，未料被狂罵一頓，「罵得很難聽」，接着衝近推跌他，這時其他同事也衝進會議室，高層突然拿起滅火筒砸他的頭，「我當時沒有還手」。彭先生之後送院治療，更發現自己在未被解僱的情況下，遭踢出工作群組。

高層陳先生回應事件則強調，「他當時都打了我」，而且員工已經報警，案件仍未結案，不方便透露詳情。網民們都關注高層用滅火筒打人，「說不定人家高管練MMA的呢」，又揶揄他的說話，指正常人被打都會還手。

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（綜合）

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